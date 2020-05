Bắt 2 'quái xế' bốc đầu, chạy xe mô tô một bánh 'câu like'

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Doãn Vạn (SN 1966, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ) về tội giết người.