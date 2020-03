Bắt 2 ô tô vận chuyển 50.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 27/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô bán tải vận chuyển 50.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số khẩu trang thu giữ. (Ảnh: CAHT)

Vào khoảng 21h30 ngày 26/3, trong lúc tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 552 thuộc thôn Thượng Tiến (xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Thọ phát hiện xe ô tô mang BKS 38C – 044.43 do tài xế L.B.T (SN 1989) cầm lái và ô tô mang BKS 38C – 111.25 do tài xế T.Q.M (SN 1987) điều khiển (cả 2 tài xế cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe ô tô vận chuyển 50.000 khẩu trang y tế nhãn hiệu ASEAN và AMI.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên.

Hiện Công an tạm giữ số hàng để điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép