Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Sáng 2/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an huyện Bình Sơn bàn giao 2 nghi phạm cướp ngân hàng gồm Võ Hồng Quang (27 tuổi) và Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) cùng tang vật cho Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thành và Quang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trưa 1/4, Quang và Thành cướp tài sản của một ngân hàng ở huyện Núi Thành.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cả hai đang chạy xe máy về thị trấn Châu Ổ. Lập tức, lực lượng công an ập tới kiểm tra, đưa Quang và Thành về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên trên khai nhận đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành. Bước đầu, Công an huyện Bình Sơn thu giữ hơn 160 triệu đồng mà 2 kẻ này cướp của ngân hàng.

Video: Vụ cướp ngân hàng BIDV: Súng bán đầy trên mạng