Bán ma túy cho khách hát, quản lý quán karaoke bị bắt

Quán karaoke Phương Nam.

Ngày 19/2, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam quản lý quán karaoke Phương Nam là Đỗ Xuân Thăng (SN 1994, quê Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khoảng 19h20 ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Long Khánh ập vào kiểm tra quán karaoke Phương Nam do ông Nguyễn Mạnh Dũng làm chủ và phát hiện 1 bịch nilon chứa ma truý tổng hợp tại phòng Vip 10. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiệnthêm 3 bịch nilon chứa ma tuý tổng hợp màu trắng, hồng và vàng tại quầy thu ngân.

Test nhanh 13 khách hát ở 2 phòng Vip 7 và 10, công an phát hiện 10 người dương tính với ma tuý (trong đó có 3 nữ). Kết quả điều tra mở rộng cho thấy quản lý Đỗ Xuân Thăng mua ma túy bán lại cho khách đến quán sử dụng nên ra lệnh bắt tạm giam.

