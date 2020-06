Bác thông tin tình nghi nữ lái xe ôm công nghệ lừa đón học sinh ở Hà Nội

Chiều 25/6, Thiếu tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận vừa làm việc với Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Trưng Vương về thông tin đính chính của chị L.T.H (phụ huynh cháu D.A, học sinh lớp 6B) về việc tình nghi cháu bị nữ lái xe ôm công nghệ lừa đón trước cổng trường.

Cụ thể, trong thư đính chính gửi Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bài, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Trưng Vương, chị L.T.H cho biết, trong ngày 24/6/2020, một số cơ quan báo chí đưa tin về vụ việc “Giả danh xe công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường”.

Cổng trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

Sau sự vào cuộc tích cực của nhà trường, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bài, kết quả xác minh cho thấy do nghe thông tin không chính xác giữa cháu D.A, bà của cháu và nữ lái xe ôm công nghệ dẫn đến hiểu nhầm người lái xe ôm lừa đón.

Qua sự việc, gia đình cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bài đã giúp gia đình làm sáng tỏ được sự hiểu lầm.

Tuy nhiên, “ăn theo” vụ việc trên, ngày 25-6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh một số học sinh đeo khăn quàng đỏ với nội dung "trích từ camera trường TV" cảnh báo phụ huynh đây là đối tượng lừa rủ các cháu lên xe…

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với những thông tin thiếu kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, người dân chỉ nên tin và thực hiện theo những khuyến cáo đăng tải từ các cơ quan báo chí chính thống được sự xác nhận của cơ quan chức năng.

Bức ảnh mang tính cảnh báo lan truyền trên mạng xã hội ngày 25/6 không phải do cơ quan công an phát đi.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 24-6, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo trên toàn thành phố, đề nghị phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường tăng cường việc quản lý học sinh, nhất là trong thời điểm tan học và hướng dẫn con em các kỹ năng phòng tránh như: Nhắc nhở học sinh cảnh giác, không tiếp xúc, nói chuyện, đi theo người lạ; chỉ đi theo người thân trong gia đình; hướng dẫn con em khi thấy hiện tượng bất thường cần di chuyển ngay vào khuôn viên nhà trường, yêu cầu sự trợ giúp của bảo vệ nhà trường, người dân xung quanh…

Đồng thời, phụ huynh lưu ý đón con đúng giờ, nếu có việc đột xuất không đón được con em, cần thông báo ngay cho nhà trường, xác nhận người đón thay; tuyệt đối không để quên con em ngoài cổng trường. Phụ huynh đi đón con nên chú ý quan sát xung quanh, phát hiện các dấu hiệu bất thường để giúp đỡ các học sinh khi cần thiết và thông báo ngay cho lực lượng bảo vệ, hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ; gọi điện đến tổng đài 113 để lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng xấu.