Bắc Ninh xử lý đối tượng tung tin sai sự thật về dịch virus Corona

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, hai người bị xử lý là Nguyễn Công Hoàng, 38 tuổi, trú tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du và Vũ Quỳnh Mai, 25 tuổi, tạm trú ở Chung cư Royal park, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, vì đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm câu view, câu like.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Hoàng và Vũ Quỳnh Mai thừa nhận hành vi tung tin sai sự thật, vô căn cứ của mình và ký cam kết sẽ không tái phạm. Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính mỗi đối tượng 12,5 triệu đồng, theo điểm a, khoản 3 – Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 30/1, Nguyễn Công Hoàng, có tài khoản Facebook cá nhân là “Hoang Nguyen Cong” đã đăng tải bài viết với nội dung: "Theo thống kê cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Một trong số họ ngày hôm nay 30/1/2020 đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển tuyến khẩn cấp ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do nhiễm virus Corona khi người này vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay trở lại Việt Nam làm việc!!! Chuyện xấu nhất xảy ra thì Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước…". Bài viết kèm theo hình ảnh được Hoàng chụp tại bệnh viện đã thu hút gần 600 lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Công an TP. Bắc Ninh làm việc với Nguyễn Công Hoàng.

Tương tự, vào khoảng 11 giờ ngày 31/1, Vũ Quỳnh Mai đã sao chép và đăng bài viết với nội dung tương tự trên Facebook cá nhân nhằm mục đích thu hút nhiều người theo dõi, tăng tương tác để bán hàng online. Những hành vi trên gây tâm lý hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các ngành chức năng.

Vũ Quỳnh Mai thừa nhận hành vi tại cơ quan Công an TP.Bắc Ninh.

Hiện tại, tỉnh Bắc Ninh chưa xuất hiện ca mắc và nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Tuy nhiên, là địa phương tập trung nhiều lễ hội, khu công nghiệp với số lượng người tập trung đông, đặc biệt nhiều người nước ngoài sinh sống, vì vậy nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan rất lớn. Tỉnh Bắc Ninh đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hiện, ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành rà soát cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư hóa chất, huy động tối đa nguồn lực phòng chống dịch. Đồng thời xây dựng nhu cầu thuốc, trang thiết bị, vật tư hóa chất, kinh phí phòng chống dịch theo tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.