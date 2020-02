Ập vào quán bar ở Đà Lạt, phát hiện gần 100 người dương tính với ma túy

Ngày 15/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiếp tục phân loại đấu tranh làm rõ đối với nhóm người tại quán bar Rain vừa bị tạm giữ tối qua.

Khoảng 23h30 ngày 14/2, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Rain trên đường Lê Hồng Phong (TP Đà Lạt).

Đột kích quán bar, công an đưa 311 người về đồn làm việc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 279 người đang nhảy nhót, bắt quả tang 5 người có hành vi tang trữ trái phép chất ma túy. Tạm giữ 140 chai rượu (phần lớn là rượu ngoại) chưa có hóa đơn, chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép.

Ngay sau đó, 311 người gồm khách và nhân viên của quán bar được đưa về trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định có 92 người dương tính với ma túy, trong đó có 5 nhân viên của quán bar.

