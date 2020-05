19 thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe bị công an bắt

Ngày 5/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện Thoại Sơn vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 4/5, trên tỉnh lộ 943 đoạn thuộc ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn có nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Thành phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an huyện Thoại Sơn nhanh chóng triển khai bắt giữ 19 thanh, thiếu niên và 13 xe máy các loại.

Nhóm thanh thiếu niên này có tuổi đời từ 15 đến 24 tuổi, đa số trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn.

Tại cơ quan công an các thanh, thiếu niên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe.

Video: Nhóm 'trẻ trâu' tụ tập nẹt pô, đua xe náo loạn đường phố Hải Phòng