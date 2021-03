Bắn súng Việt Nam lỡ hẹn với Olympic Tokyo

Trước khi vào cuộc thi đấu nội dung cá nhân súng ngắn hơi 10m nam, Trần Quốc Cường là xạ thủ có hi vọng lớn nhất giành vé tham dự Olympic nhờ vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu như giành quyền vào chung kết, cơ hội tới Tokyo vào mùa Hè này sẽ rộng mở khi anh tích lũy thêm được điểm số để lọt vào nhóm xạ thủ được trao quyền tham dự.

Xạ thủ Trần Quốc Cường.

Bản thân Quốc Cường cùng rất kỳ vọng giành được thành tích cao để đáp lại sự kỳ vọng của giới chuyên môn, cũng như chính bản thân mình, bởi năm nay, xạ thủ này đã 47 tuổi, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao không còn nhiều.Dù vậy, bước vào cuộc thi đấu, Trần Quốc Cường chỉ đạt 569 điểm, xếp thứ 16/26 ở vòng loại. 2 xạ thủ còn lại của bắn súng Việt Nam là Nguyễn Đình Thành đạt 573 điểm, xếp thứ 13 và Phan Xuân Chuyên đạt 566 điểm, xếp thứ 20 và 3 xạ thủ Việt Nam đều không lọt vào chung kết nội dung cá nhân.

Theo nhận định của HLV Nguyễn Thị Nhung, do không lọt vào chung kết nên xạ thủ Trần Quốc Cường đã hết cơ hội giành vé tham dự Olympic. Trước cuộc thi đấu, Trần Quốc Cường cạnh tranh cùng với Samuil Donkov (Bulgary, xếp thứ 16), xạ thủ người Bulgary cũng không vào được chung kết, đứng thứ 18 ở vòng loại (567 điểm). Tuy nhiên, do khoảng cách điểm số chênh lệch giữa 2 xạ thủ là khá lớn 146 điểm so với 123 điểm, nên Trần Quốc Cường đã hết cơ hội tham dự Olympic.

“Không giành được vé dự Olympic là điều đáng buồn với bắn súng Việt Nam song Quốc Cường cũng đã nỗ lực hết mình. Trong 1 năm không thi đấu quốc tế, nên tâm lý và trạng thái thi đấu chắc chắn bị ảnh hưởng nên đạt thành tích không như mong muốn”, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ thêm.

Điều này cũng giống như lo ngại của Trần Quốc Cường trước giờ lên đường, bởi xạ thủ người Hải Dương cũng từng chia sẻ về sự ảnh hưởng tâm lý sau quá trình dài không thi đấu và có chút nuối tiếc, vì nếu giải đấu này diễn ra đúng kế hoạch (vào tháng 5/2020) khi đó anh đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và có phong độ tốt hơn.

Niềm an ủi duy nhất cho 3 xạ thủ Việt Nam là tấm HCB ở nội dung đồng đội súng ngắn hơi 10m nam vừa kết thúc phần thi đấu vào chiều 21/03. Đây là nội dung lần đầu tiên được đưa vào tổ chức thí điểm tại World Cup áp dụng thể thức thi đấu bài bắn chung kết hoàn toàn mới. Đội tuyển Việt Nam để thua Ấn Độ có lực lượng rất mạnh với tỷ số 11/17.

Như vậy, kết thúc phần thi đấu tại World Cup, 3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phan Xuân Chuyên trở về vào ngày 1/4 theo chuyến bay charter của hãng hàng không IndiGo. Các xạ thủ sẽ phải hoàn thành thủ tục cách ly theo quy định nhập cảnh vào Việt Nam khi trở về từ vùng dịch.