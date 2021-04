Ban nhạc Bức Tường tái hiện hành trình 26 năm thăng trầm và vinh quang

(VTC News) -

Ban nhạc Bức Tường sẽ thực hiện liveshow mang tên Trở về tại Trường Đại học Xây dựng. Liveshow gần nhất và duy nhất Bức Tường biểu diễn tại Đại học Xây dựng diễn ra cách đây đúng 21 năm. Hơn 2 thập kỷ đi qua với rất nhiều thăng trầm, nhiều sự đổi thay của xã hội cũng như nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành, Bức Tường và thủ lĩnh Trần Lập (qua đời năm 2016) luôn mong có một ngày được quay trở về biểu diễn ở ngôi trường thân yêu, nơi nuôi dưỡng và biến ước mơ của Bức Tường thành hiện thực. Và mong ước của họ sẽ trở thành thực hiện vào tối 17/4 tới.

Liveshow "Trở về" của ban nhạc Bức Tường sẽ diễn ra tại Đại học Xây dựng vào tối 17/4.

Liveshow Trở về đưa khán giả đi qua hành trình 26 năm đầy thăng trầm và vinh quang của ban nhạc Bức Tường, từ những ngày đầu tiên với ca khúc We are the wall cho tới những bài hát gắn liền với tên tuổi người thủ lĩnh quá cố Trần Lập như: Đường tới ngày vinh quang, Tiếng gọi, Tâm hồn của đá... và đặc biệt là những ca khúc trong album Con đường không tên mới phát hành năm 2020.

Khách mời mở màn là ban nhạc Kháu. Đây là ban nhạc rock trẻ được thành lập năm 2016 tại Hà Nội, thành viên chủ chốt là những sinh viên Đại học Xây dựng, trong đó có con trai nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng là Trần Nguyễn An Nguyên.

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ về liveshow "Trở về".

Chuyến trở về lần này sẽ có sự góp mặt của những khách mời, nghệ sĩ đồng hành với Bức Tường để vẽ nên bức chân dung ban nhạc một cách đầy đủ và giàu cảm xúc như Phạm Anh Khoa, Nguyễn Việt Lân... Những cựu thành viên của ban nhạc cũng sẽ cùng đứng chung sân khấu tái hiện hình ảnh cách đây hơn 2 thập niên. Thông tin về khách mời đặc biệt được giữ bí mật tới phút cuối.

Nhạc sĩ Trần Lập - linh hồn của Bức Tường - đã ra đi nhưng những thành viên còn lại của ban nhạc vẫn tiếp tục con đường mà họ đã cùng nhau lựa chọn.

Sân khấu của đêm nhạc được thiết kế mang tinh thần rock mạnh mẽ với biểu tượng chữ W mang cảm xúc mãnh liệt và ẩn ý sâu sắc. Theo nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng - thành viên của ban nhạc Bức Tường, W là chữ viết tắt của những cụm từ như: The Wall (tên khai sinh ban đầu của Bức Tường), Work (làm việc, cống hiến), Win (thành công) và Way back home (trở về nhà).

Trong đêm nhạc, Bức Tường sẽ gửi tặng 10 suất học bổng cho 10 sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trong khoá học mới 2021-2022.