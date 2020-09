Băn khoăn việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật riêng lẻ

Chiều 15/9, trình bày tóm tắt dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quy định về giao thông đường bộ gồm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Góp ý vào dự thảo luật, ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đặt câu hỏi về lí do tách Luật Giao thông đường bộ ra thành 2 luật (Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Cho rằng có những lĩnh vực tách ra và đi theo 2 hướng khác nhau thì tính thống nhất sau này rất khó, ông Bình đề nghị nghiên cứu về việc tách ra cho dễ quản lý hay làm 1 Luật điều chỉnh chung tổng thể và Chính phủ điều phối cụ thể ngành, lĩnh vực.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, các quy định về giao thông đường bộ hiện nay như một “chiếc áo quá chật”, có quy định nhưng chưa đủ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và so với sự tăng trưởng của giao thông đường bộ hiện nay.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ có nhiều nội dung trùng lắp, chồng lấn chưa thoát khỏi được với Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khiến cho công tác lập pháp gặp nhiều rắc rối. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tất cả những quy định trong dự thảo Luật đều gắn với an toàn nên cần xem xét kỹ việc tách thành hai luật khác nhau.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, hiện nay chúng ta có các luật liên quan tới giao thông là Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Hàng không dân dụng, Luật Đường thuỷ nội địa… Các luật này có kết cấu tổng thể và mục tiêu là đảm bảo an toàn, trật tự giao thông.

Phiên họp chiều 15/9.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp băn khoăn với việc tách ra thành 2 Luật, như Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bởi đây là một tổng thể thống nhất, một kết cấu khó có thể tách rời ra được. Nếu luật này tách ra vậy những luật còn lại có tách ra không?

“Quan điểm cá nhân tôi cho rằng không nên tách ra thành 2 luật mà nên để trong 1 luật để đảm bảo kết cấu tổng thể. Trong đó, luật nên phân công trách nhiệm từng bộ, ngành”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, nhìn chung Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Giao thông đường bộ 2008 như đã nêu trong tờ trình.

Liên quan tới phạm vi điều chỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung này liên quan tới Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến sau khi thảo luận dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc rất kỹ vấn đề tách thành 2 luật.