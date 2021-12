Bản in Harry Potter đầu tiên được bán đấu giá gần 11 tỷ đồng

Ấn bản được xuất bản tại Mỹ năm 1997 bằng bìa cứng của Harry Potter và hòn đá phù thủy được Heritage Auctions mô tả là “kỳ diệu”, vô cùng tươi sáng và rất nguyên sơ.

Nhà đấu giá có trụ sở tại Dallas cho biết chỉ có 500 bản với bìa đặc biệt được xuất bản. Mức giá cuối cùng là 471.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng), cao hơn 6 lần so với giá ước tính trước đó là 70.000 USD.

Giá đấu giá trước đây cho các phiên bản đầu tiên của Harry Potter dao động từ khoảng 110.000 - 138.000 USD.

“Đây không chỉ là cuốn sách Harry Potter đắt nhất từng được bán mà còn là tác phẩm viễn tưởng thế kỷ 20 được xuất bản thương mại đắt nhất từng được bán”, Phó chủ tịch điều hành của Heritage Auctions Joe Maddalena cho biết.

Cuốn sách đã được bán cho một nhà sưu tập người Mỹ song thông tin về danh tính người này không được công bố.

Theo nhà xuất bản Scholastic của Mỹ, tác giả người Anh JK Rowling đã viết thêm 6 cuốn sách về cuộc phiêu lưu của Harry Potter.

Harry Potter và hòn đá phù thủy dẫn khán giả vào thế giới kỳ ảo nhiều màu sắc, nơi tình yêu, tình bạn tạo sức mạnh cho mỗi người và sự lương thiện, lòng vị tha luôn chiến thắng cái ác.

Sách được chuyển thể thành 8 bộ phim, mang lại 7,8 tỉ USD cho doanh thu phòng chiếu trên toàn cầu. Bộ phim cùng tên Harry Potter và hòn đá phù thủy mở ra thành công cho 7 tập phim tiếp theo và các phim tiền truyện như Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), mới nhất là Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, dự kiến ra mắt đầu năm sau.