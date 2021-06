Bản hit 21 năm trước từng tiên đoán về bi kịch cuộc đời của Britney Spears

Britney Spears lại một lần nữa khiến cả thế giới chấn động trước loạt lời khai bóc trần sự thật cay đắng về cuộc sống như nô lệ suốt 13 năm qua. Theo đó, dưới cái mác quyền giám hộ, bố đẻ của Britney đã kìm kẹp, kiểm soát và thao túng cuộc đời cô.

Khi nhìn lại sự nghiệp của Britney Spears, nhiều người không khỏi giật mình khi nhận ra bản hit Lucky như một điềm báo về cuộc đời của nữ ca sĩ. Vậy có gì trùng hợp giữa nữ minh tinh Hollywood trong MV này và Cô công chúa nhạc Pop Britney Spears?

Trong Lucky, Britney Spears hóa thân vào nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood cùng tên, người có tất cả từ danh vọng, tiền bạc, sự khao khát ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ. So sánh với chính bản thân cô ngoài đời thực thì không có nhiều sự khác biệt: cũng là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu từ khi còn rất trẻ, là hình mẫu của hàng triệu cô gái chàng trai tuổi teen tại thời điểm đó.

Ngay từ khi thức dậy, Lucky đã được bao vây bởi hàng chục con người. Đó là thợ trang điểm, thợ phục trang, quản lý, trợ lý, đạo diễn,... họ ở bên cô không phải vì quan tâm hay yêu thương gì cô mà chỉ đang giám sát, đảm bảo Lucky luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Britney Spears thậm chí còn không may mắn như Lucky khi bị kiểm soát bởi chính người thân ruột thịt. Dưới sự giám hộ của bố ruột, Britney bị giam lỏng, kìm kẹp trong suốt 13 năm. Quãng thời gian đó kinh khủng đến độ, nàng ca sĩ phải thốt lên rằng “tôi đã phải sống như một nô lệ”.

Trong Lucky có đoạn miêu tả chính xác sự cô đơn cùng cực của nhân vật chính dưới vỏ bọc ngôi sao: “Họ nhìn tôi và nói rằng, cô ấy thật may mắn khi là ngôi sao Hollywood. Nhưng cô ấy luôn khóc, suy nghĩ và cô đơn từ tận đáy lòng. Nếu không có gì thiếu thốn trong cuộc sống, tại sao những giọt nước mắt rơi vào mỗi đêm”.

Britney Spears cũng đã sống dưới sự giả dối đó hàng chục năm trời. Đổ vỡ trong hôn nhân, bị gia đình bóc lột, bị truyền thông coi như “món hàng câu view”,... chính là những thứ dồn cô đến đường cùng. Tại phiên tòa, chính Britney đã thừa nhận: “Tôi không ngủ được. Tôi giận dữ đến nỗi phát điên. Tôi trầm cảm. Ngày nào tôi cũng khóc. Tôi cô độc, bị bắt nạt. Tôi mệt mỏi với sự cô đơn này”.

Bên ngoài Lucky luôn tỏa sáng rạng rỡ, nhưng khi đêm về, đối diện với nỗi cô đơn, Lucky mới thực sự là chính mình với gương mặt đầy u sầu, buồn bã.

Britney Spears cũng đã sống như thế trong những năm qua. Trên mạng xã hội, cô luôn trấn an người hâm mộ rằng cô ổn, cô hạnh phúc. Nhưng những ai thực sự yêu mến cô Công chúa nhạc Pop này đều biết rõ, cô không hề ổn, không hề hạnh phúc, tâm lý hẳn đã có vấn đề sau những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Đó là lý do vì sao họ đồng lòng đẩy hashtag #FreeBritney hiện đang top trending thế giới, như một cách giúp thần tượng của mình lấy lại sự tự do sau nhiều năm bị kìm hãm.