Bạn gái kém 23 tuổi ra mắt mẹ của Leonardo Dicaprio

Hôm 18/7, paparazzi ghi lại hình ảnh Leonardo Dicaprio và bạn gái kém 23 tuổi xuất hiện tại sân bay Van Nuys, Los Angeles, Mỹ.

Bộ đôi thoải mái bước xuống từ máy bay riêng. Họ tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly, bịt khẩu trang theo lệnh ban bố của thống đốc bang California.

Tài tử Titanic mặc đồ thoải mái với áo thun và quần jeans, trông trẻ trung hơn so với tuổi thật. Người mẫu Camila Morrone chọn phong cách nhẹ nhàng với váy maxi nâu phối cùng sandal.

Tài tử 46 tuổi và bạn gái xuống máy bay cùng mẹ. (Ảnh: Dailymail)

Bà Irmelin Indenbirken - mẹ của tài tử phim Once Upon a Time in Hollywood - cũng xuất hiện ở sân bay, bước xuống cùng Dicaprio và bạn gái của con trai.

Dailymail cho rằng bạn gái kém 23 tuổi của tài tử Dicaprio nhiều lần được người yêu dẫn về ra mắt gia đình. Hai bên rất hòa hợp. "Mẹ của anh ấy rất chiều con dâu tương lai. Họ nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn, dù sao Dicaprio không còn trẻ nữa, phải cưới vợ, sinh con", nguồn tin khẳng định.

Người này cũng cho biết tuy có bạn gái, nam diễn viên là người độc lập, không phụ thuộc thời gian vào người khác. Bên cạnh bạn gái, Dicaprio còn thích tụ tập với gia đình, bạn bè.

"Vì dịch bệnh, mỗi người tự động cách ly xã hội, anh ấy chỉ dành phần lớn thời gian bên cạnh Camila. Dù sao Dicaprio cũng thích ở bên bạn gái", người này nói.

Trước đó, giữa tháng 6, Leonardo DiCaprio tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái trên du thuyền siêu sang. Họ di chuyển đến cảng Marian Del Rey, Los Angeles, Mỹ, sau đó ra giữa biển, cùng bạn bè tiệc tùng.

Leonardo Dicaprio tỏ ra nghiêm túc với bạn gái kém 23 tuổi. (Ảnh: Dailymail)

Bữa tiệc có sự góp mặt của tài tử Kevin Connolly, Lukas Haasm, diễn viên Nina Dobrev, vận động viên Olympic Shaun White... Họ cùng nhau tiệc tùng, chụp ảnh lưu niệm, từ Malibu về đất liền vào chiều cùng ngày.

Sao phim Đảo kinh hoàng, anh tuyên bố hẹn hò người mẫu Camila Morrone từ năm 2017. Lúc đầu, người mẫu trẻ bị cho là ham danh tiếng, tiền bạc khi hẹn hò tài tử lớn hơn mình đến 23 tuổi.

Lâu dần, họ chứng minh tình cảm thực sự. Leonardo cũng tỏ ra yêu thương, chiều chuộng bạn gái, dính với Morrone như sam từ ngày công khai hẹn hò.

Trong danh sách người yêu dài dằng dặc của tài tử phim Sói già phố Wall, Monrrone là người thứ hai được anh dẫn đến lễ trao giải Oscar quan trọng, trước đó là siêu mẫu Gisele Bundchen.

Nổi tiếng là sát gái, Dicaprio quyết gắn bó với người yêu hiện tại. TMZ khẳng định tài tử Đại gia Gatsby đã dẫn bạn gái về ra mắt người thân.

US Weekly lại cho rằng đôi bên đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu không có dịch Covid-19, làng giải trí Hollywood có dịp dự sinh nhật của tài tử vàng ở tuổi 46.