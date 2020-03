Dân sống cạnh hồ nuôi tôm hôi thối: 'Chúng tôi chịu hết nổi rồi'

Video: Hồ nuôi tôm ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xả nước thải ô nhiễm ra môi trường

Tình trạng trên xảy ra ở xóm Phúc An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2013, huyện Nghi Xuân cho ông Trần Huy Linh ở Nghệ An thuê 2,2 ha đất ở xóm này để đầu tư nuôi tôm, thời hạn 20 năm. Năm 2018, ông Linh cho ông Nguyễn Viết Khánh (ở Vinh, Nghệ An) thuê lại khu hồ nuôi tôm để tiếp tục sản xuất.

Hệ thống hồ nuôi tôm nằm sát khu dân cư, nơi hơn 30 hộ dân đang sinh sống, có nhà chỉ cách một bức tường rào. Hồ lắng chứa nước thải đen kịt, bề mặt nổi lên các mảng váng bọt lềnh phềnh.

Lượng nước này theo đường ống dẫn ra ngoài rồi chảy qua hệ thống mương trực tiếp đổ ra biển. Dọc mương nước xuất hiện các mảng váng màu đen, mùi hôi thối xông lên khiến ai cũng khó chịu.

Nước thải từ hồ tôm chảy ra đen sánh, nằm sát bờ biển. (Ảnh: Phan Ấn).

Một số người dân cho hay, những hồ tôm này xả nước thải gần 10 năm nay. Việc nuôi tôm ở đây cũng khiến đất bị nhiễm mặn, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, không thể canh tác như trước. Nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Trần Xuân Hùng, sống ở xóm Phúc An, bức xúc cho biết, từ ngày các hồ nuôi tôm hoạt động đến nay, cuộc sống của bà con bị đảo lộn.

"Mỗi lần trời đổ mưa giông, mùi hôi thối bốc lên rất khủng khiếp, ruồi muỗi bay vào bu đầy nhà và tấn công người. Chúng tôi chịu không nổi nữa, giờ cũng chẳng biết kêu ai", ông Hùng nói, cho biết dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn chưa được xử lý.

Cùng hoàn cảnh, bà Trần Thị Tam (63 tuổi, có nhà nằm sát hồ nuôi tôm) lo lắng: "Trước đây nguồn nước sinh hoạt rất sạch, từ khi các hồ nuôi tôm hoạt động, nguồn nước bị nhiễm phèn. Chúng tôi phải lọc nhưng cũng không đảm bảo, cứ mỗi tháng phải thay lọc một lần".

Nước chảy ra từ các hồ nuôi tôm đen kịt, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Phan Ấn)

Còn bà Trần Thị Nhung than phiền, không ngày nào bà không phải hứng chịu thứ mùi kinh khủng bốc lên từ hồ tôm. Đáng sợ hơn là cứ tối đến, muỗi bay mịt mù từ đầm tôm vào nhà.

"Nếu không được xử lý, chắc gia đình tôi và nhiều hộ dân phải chuyển nhà đi nơi khác sinh sống, chứ không chịu nổi", bà Nhung nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho biết, nhận được phản ánh của dân, chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra và xác nhận có hiện tượng ô nhiễm môi trường tại các hồ nuôi tôm trên địa bàn.

Người dân phải dùng máy lọc nước nhưng không đảm bảo an toàn. (Ảnh: Phan Ấn).

"Sự việc này chính quyền đã cho kiểm tra thường xuyên, sau khi kiểm tra cũng ghi nhận có hiện tượng ô nhiễm và đã lập biên bản giao cho chủ hồ tôm xử lý", ông Anh nói. Vị chủ tịch xã cũng cho biết, khu vực hồ nuôi tôm từng rò rỉ nước mặn tràn ra bên ngoài, chính quyền địa phương lập biên bản và yêu cầu chủ hồ tôm cam kết không tái phạm.

Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, hơn 30 hộ dân gần các hồ nuôi tôm vẫn đang bị mùi hôi thối và ruồi muỗi tấn công từng giờ.

Một số hình ảnh do phóng viên VTC News ghi lại:

Có 4 hồ nuôi tôm trên diện tích 2,2 ha.

Nước thải màu đen sánh ngấm trực tiếp xuống lòng đất.

Váng bọt nổi đầy mặt nước.

Đoạn mương đen kịt nước thải.

Hệ thống mương thoát nước không đảm bảo, xuống cấp nghiêm trọng.

Bể lắng xử lý nước thải rất sơ sài.

Máy lọc nước của người dân cũng ám màu đen kịt.

Hệ thống mương dẫn nước thải đổ ra biển.