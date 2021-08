Bạn đọc phẫn nộ, yêu cầu xử lý nghiêm kẻ đánh đập dã man bé trai ở Bình Dương

(VTC News) -

Như VTC News đưa tin, ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8.

Lê Hoài Nam tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nam khai chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. (SN 1992, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B.N.P.A. là con riêng của chị T.

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng 2 mẹ con chị T. Thời gian sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé A.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 4/8, một đoạn video dài khoảng 4 phút được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung người đàn ông liên tục đánh một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi trong tình trạng em bé không mặc quần áo. Đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt với hàng nghìn bình luận phẫn nộ.

Video: Cha dượng đánh đập bé trai dã man khiến nhiều người phẫn nộ

Người đàn ông này liên tục dùng tay và chân đánh đập, quăng quật bé trai trên nền nhà. Không chỉ đánh, kẻ này còn chửi bới đe dọa cháu bé liên tục. Mặc dù em bé liên tục gọi "ba", khóc lóc van xin nhưng kẻ này không dừng tay mà còn đánh mạnh hơn.

Trong clip xuất hiện một người phụ nữ được bé gọi là mẹ. Bé trai cầu cứu mẹ nhưng người mẹ không can thiệp.

Chỉ khi thấy em bé bị người đàn ông đập xuống nệm, người phụ nữ này mới chạy lại ôm bé nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh, dùng chân đạp lên người 2 mẹ con.

Nhiều bạn đọc của VTC News bày tỏ phẫn nộ trước những hành vi vô nhân tính của người đàn ông trong clip.

Bạn đọc Tuyết Ánh phải thốt lên: "Ác dã man, coi mà thót tim luôn". Còn bạn đọc Xuân Lài khi xem clip bày tỏ: "Xem xong ....mà cay hết khoe mắt".

Trong khi đó tài khoản tên Pham Van xót xa: "Đánh cháu bé ác thế. Thương cháu quá, ai đứng quay mà không can để bé bị đánh đau quá".

"Xem video mà đau lòng muốn rơi nước mắt. Sao có loại khốn nạn, máu lạnh vậy chứ", bạn đọc Phương Phương thì bình luận.

Ảnh cắt từ clip.

Nhiều bạn đọc trách người mẹ đã không bảo vệ con mình trước những cú đòn tàn ác của gã "chồng hờ", đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm tên cha dượng trong clip.

"Xem mà đứng tim, đau đứt ruột thương con quá, chắc là con đau đớn lắm. Nghe con vừa khóc vừa xin rất ngoan và thông minh. Vậy mà nó nỡ ra tay với con như thế. Còn mẹ bé đứng lạng tới lạng lui để con bị đánh đến gần chết mới vào ôm con . Phải chi ôm cứu con từ cái đánh đầu tiên thì con có phải chịu đau đớn vậy ko. Người mẹ đáng trách", độc giả Nguyễn Thu Loan bình luận.

Độc giả Quyen Tran phẫn nộ viết: "Thương cho bé, cũng tại người mẹ đã chọn nhầm kẻ tàn ác để kết thân. Mong Công an xử nghiêm kẻ tàn ác này".

Liên quan tới vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định dù bé trai trong clip bị thương hoặc không bị thương, nhưng những hành vi tàn bạo của cha dượng hờ này đã đủ yếu tố để xử lý hình sự. Đồng thời kêu gọi các cơ quan bảo vệ trẻ em vào cuộc.