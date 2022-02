Bắn chết hàng xóm rồi tự sát: Gia đình nạn nhân từng cầu cứu công an

(VTC News) -

Sáng 16/2, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết gia đình ông Tới từng làm đơn gửi Công an xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) phản ánh việc bị người hàng xóm đe doạ khi xảy ra mâu thuẫn.

"Sau khi nhận được đơn về việc 2 gia đình có mâu thuẫn, Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận, xác minh, giải quyết. Tuy nhiên đang trong quá trình xác minh, giải quyết thì xảy ra vụ việc chứ không phải công an làm ngơ", lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai khẳng định.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình nạn nhân nhiều lần làm đơn phản ánh tới chính quyền việc bị hàng xóm đe doạ nhưng không được can thiệp kịp thời dẫn đến án mạng thương tâm trên, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết đây là thông tin không chính xác.

Ngoài ra, Công an huyện Võ Nhai cho biết thêm đơn vị đã bàn giao vụ bắn chết hàng xóm rồi tự sát cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai, nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn nợ nần.

"Nguyên nhân ban đầu nạn nhân còn nợ gia đình Hữu khoảng 10 triệu đồng", lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai thông tin thêm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h50 ngày 15/2, vợ chồng ông Lê Văn Tới và bà Phạm Thị Đoàn (cùng sinh năm 1971, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) đang xây tường rào cho gia đình con trai ruột thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981) bắn.

Ông Lê Văn Tới thiệt mạng, bà Phạm Thị Đoàn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi gây án, Lê Văn Hữu tự sát.