Bản án thích đáng cho những kẻ tham gia tổ chức khủng bố 'Triều đại Việt'

Mới đây, Bộ Công an công bố Bản án hình sự sơ thẩm xét xử về các tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” cho những kẻ tham gia tổ chức khủng bố "Triều đại Việt".

Dương Bá Giang (1971, quê Nghệ An; trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là thành viên tổ chức khủng bố "Triều đại Việt". Kẻ này có hành vi trực tiếp chế tạo thiết bị kích nổ từ xa và tham gia vụ gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) ngày 20/6/2018.

Ngày 29/6/2018, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM bắt Dương Bá Giang về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Bá Giang 18 năm tù, 5 năm quản chế.

Dương Bá Giang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vũ Hoàng Nam (SN1996, quê TP.HCM, trú tại phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) là thành viên Tổ chức khủng bố "Triều đại Việt". Nam có hành vi trực chế gây ra vụ gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) ngày 20/6/2018.

Ngày 2/7/2018, Nam bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Hoàng Nam 17 năm tù, 5 năm quản chế.

Vũ Hoàng Nam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Khanh (1964, quê Bình Dương, trú tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”.

Khanh có hành vi trực tiếp mua, chế tạo quả nổ và tham gia vụ gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) ngày 20/6/2018. Đồng thời, hắn cung cấp quả nổ, chỉ đạo đồng bọn khảo sát địa bàn, tìm cách gây nổ tại một số Cơ quan Nhà nước tại tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang.

Ngày 26/6/2018, Khanh bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 và tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nguyễn Khanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Khanh 24 năm tù, 5 năm quản chế.

Dương Khắc Minh (SN 1993, quê Thanh Hóa, trú tại xã Thiệu Dương, Thanh Hóa) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi trực tiếp tham gia vụ gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) ngày 20/6/2018.

Ngày 8/7/2018, Minh bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Khắc Minh 17 năm tù, 5 năm quản chế.

Dương Khắc Minh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phạm Trần Phong Vũ (SN 1982, quê Kiên Giang, trú tại phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi trực tiếp tham gia vụ gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang ngày 5/7/2018.

Ngày 1/8/2018, Vũ bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Trần Phong Vũ 17 năm tù, 5 năm quản chế.

Phạm Trần Phong Vũ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lê Văn Thương (SN 1988, quê Quảng Ngãi, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” có hành vi trực chế tạo thiết bị kích nổ từ xa và tham gia vụ gây nổ tại Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) ngày 20/6/2018.

Ngày 26/11/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Lê Văn Thương về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Lê Văn Thương trốn ngày 09/11/2018 (chỗ ở trước khi trốn ở Thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Lê Văn Thương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Minh Tấn (SN 1978, quê Quảng Ngãi, trú tại Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi nhận tiền, chỉ đạo từ Ngô Văn Hoàng Hùng, mua vật liệu chế tạo quả nổ, trực tiếp gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.

Ngày 1/8/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tấn về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Tấn 18 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 5 năm quản chế.

Nguyễn Minh Tấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1954, quê TP.HCM, trú tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi lôi kéo người tham gia tổ chức “Triều đại Việt”, nhận chỉ đạo từ Ngô Văn Hoàng Hùng mua hóa chất chế tạo quả nổ phục vụ âm mưu, ý đồ khủng bố phá hoại.

Ngày 3/8/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Bích Vân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Vân 12 năm tù giam về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 5 năm quản chế.

Nguyễn Thị Bích Vân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hồ Anh Tuấn (SN 1973, quê Tiền Giang, trú tại Phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là thành viên Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi lôi kéo người tham gia tổ chức “Triều đại Việt”.

Ngày 1/8/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Anh Tuấn về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hồ Anh Tuấn 9 năm tù giam về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 3 năm quản chế.

Hồ Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Võ Công Hải (SN 1965, quê TP.HCM, trú tại xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức; may cờ của tổ chức “Triều đại Việt”; tham gia gây nổ tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Ngày 3/8/2018, Võ Công Hải bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Công Hải 9 năm tù, 3 năm quản chế.

Võ Công Hải. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Thanh Bình (SN 1957, quê An Giang, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi tìm nơi để lập mật cứ; tìm mua súng đạn từ Campuchia mang về Việt Nam; móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức.

Ngày 4/8/2018, Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 9 năm tù, 3 năm quản chế.

Nguyễn Thanh Bình

Hồ Nguyễn Quốc Hưng (SN 1981, quê Tiền Giang, trú tại phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi tìm thuê nhà trọ; mua cối xay cà phê để xay than chế tạo thuốc nổ.

Ngày 7/8/2018, bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tiền Giang bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Nguyễn Quốc Hưng 10 năm tù, 3 năm quản chế.

Hồ Nguyễn Quốc Hưng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trần Văn Đoan (SN 1988, quê Kiên Giang, trú tại thị trấn Tấn Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi móc nối, lôi kéo người dân tộc Stiêng thành lập căn cứ Tây Nguyên, ý đồ làm nơi cất giấu vũ khí tuyển mộ, huấn luyện lực lượng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Ngày 3/11/2018, Trần Văn Đoan bị Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Phước bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Đoan 9 năm tù, 3 năm quản chế.

Trần Văn Đoan. (Ảnh: Công an cung cấp)

Điểu Lé (SN 1952, quê Bình Phước, trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi móc nối, lôi kéo người cho tổ chức; tìm hiểu đường đi để số đối tượng bên ngoài xâm nhập vào trong nước hoạt động chống phá; tìm vị trí xây dựng chiến khu để tích trữ lực lượng, tập hợp lực lượng.

Ngày 03/11/2018, Điểu Lé bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Phước bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Điểu Lé 7 năm tù, 3 năm quản chế.

Điểu Lé. (Ảnh: Công an cung cấp)

Điểu A Nam (SN 1986, quê Bình Phước, trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi móc nối, lôi kéo người cho tổ chức; tìm vị trí để cất giấu lương thực, thực phẩm, thuốc men cho tổ chức.

Ngày 3/11/2018, Điểu A Nam bị Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Phước bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Điểu A Nam 7 năm tù, 3 năm quản chế.

Nguyễn Tấn Thành (SN 1990, quê Bình Dương, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bòm, tỉnh Đồng Nai) là thành viên Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, là đối tượng liên quan vụ nổ tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Nguyễn Tấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 26/6/2018, bị Cơ quan ANĐT, Công an TP.HCM bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành 3 năm tù, 2 năm quản chế.

Trương Thị Trang (SN 1983, quê Hậu Giang, trú tại Phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi nhận, chuyển tiền của Ngô Văn Hoàng Hùng, đối tượng cầm đầu “Triều đại Việt” cho số đối tượng trong nước thực hiện hành vi phạm tội.

Trương Thị Trang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 15/10/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Trang về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Trương Thị Trang 3 năm tù giam về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 2 năm phạt quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trần Thị Thu Hạnh (SN 1981, quê Vĩnh Long, trú tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) là thành viên tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”, có hành vi nhận tiền từ Ngô Văn Hoàng Hùng; mua tiền chất chế tạo quả nổ để thực hiện âm mưu, ý đồ khủng bố, phá hoại.

Trần Thị Thu Hạnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/8/2018, Trần Thị Thu Hạnh bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/9/2020, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Thu Hạnh 3 năm tù giam về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 2 năm quản chế.