Bamboo Airways lọt top hãng bay khu vực tốt nhất thế giới và châu Á

Tại hạng mục các hãng bay khu vực tốt nhất thế giới (World’s Best Regional Airlines), Bamboo Airways nằm trong top 15 cùng nhiều đại diện nổi bật đến từ khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Còn ở hạng mục các hãng bay khu vực tốt nhất của châu Á (Best Regional Airlines in Asia), hãng được vinh danh ở vị trí top 2, sau Bangkok Airways.

Bamboo Airways nằm trong top 15 các hãng bay khu vực tốt nhất thế giới và top 2 các hãng bay khu vực tốt nhất của châu Á.

Theo tiêu chí được Skytrax công bố, các hãng bay được vinh danh trong hạng mục hãng bay khu vực đều là các hãng truyền thống (full services), chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa, quốc tế với thời gian hành trình lên đến khoảng 6 giờ. Ngoài ra các hãng cũng có thể đang khai thác một số đường bay dài hơn, liên châu lục.

Được tổ chức thường niên từ năm 1999 đến nay, World Airline Awards của Skytrax là giải thưởng quốc tế uy tín được coi như “giải Oscar của ngành hàng không”. Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không, sân bay có hoạt động nổi bật và dịch vụ tốt nhất trên toàn thế giới.

Năm nay, World Airline Awards được công bố dựa trên kết quả của 14 triệu cuộc khảo sát khách hàng đến từ 100 quốc gia với 6 ngôn ngữ: Anh, Trung, Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Pháp và trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022. Lễ trao giải đã được Skytrax tổ chức ngày 23/9 vừa qua tại London, Anh.

Là hãng hàng không theo đuổi mục tiêu tiên phong thiết lập chuẩn mực mới trong cung cấp dịch vụ hàng không nội địa, cùng với duy trì năng lực vận hành và quản lý an toàn đạt chuẩn quốc tế, Bamboo Airways đang là 1 trong 3 hãng bay nội địa lớn nhất Việt Nam. Đại diện hãng cho biết Bamboo Airways đang không ngừng phát triển và nâng cấp dịch vụ của mình theo 3 tiêu chí cốt lõi bao gồm: đẩy mạnh tăng trưởng mạng đường bay liên vùng, liên châu lục, đảm bảo bay đúng giờ và chất lượng dịch vụ tận tâm.

Tính đến nay, Bamboo Airways đang khai thác mạng bay nội địa rộng khắp, kết nối đến 21/22 cảng hàng không trên cả nước. Đồng thời, hãng cũng đang vận hành mạng đường bay quốc tế liên tục mở rộng về quy mô và tần suất, kết nối tới các sân bay trọng điểm tại châu Á, châu Âu, châu Úc. Từ đầu năm 2022 tới nay, trong các giai đoạn cao điểm, tỷ lệ lấp đầy trung bình của Bamboo Airways duy trì vượt 90% đối với mạng bay nội địa và quốc tế nói chung.

Bamboo Airways cũng là hãng bay đúng giờ bậc nhất toàn ngành hàng không Việt Nam, xuyên suốt từ năm 2019 đến nay. Hãng bay luôn ghi nhận tỉ lệ đúng giờ (OTP) hàng tháng đạt trên 92% và mới đây, theo công bố của Cục Hàng không Việt Nam, Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ trong 8 tháng đầu năm 2022 với tỉ lệ OTP đạt 95,2%.

Chất lượng dịch vụ của hãng đã và đang chinh phục đông đảo hành khách trên thị trường trong nước và quốc tế. Tỉ lệ hài lòng của khách hàng đối với hãng luôn ghi nhận ở mức cao, đạt 4,5/5.

Trước giải World Airline Awards, Bamboo Airways đã nhiều lần được các tổ chức và người tiêu dùng trong và ngoài nước ghi nhận và vinh danh về chất lượng dịch vụ. Hãng liên tiếp được bình chọn là Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất, Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á, Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất tại Việt Nam... Tháng 6 vừa qua, Bamboo Airways tiếp tục được tạp chí quốc tế Pax International vinh danh là Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á và Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á năm 2022.