Bamboo Airways được vinh danh có đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á

(VTC News) -

Cụ thể, đêm 15/6/2022 (theo giờ Việt Nam) tại Hamburg, Đức đã diễn ra lễ trao giải PAX Awards 2022 do tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ chuyến bay PAX International (Canada) tổ chức bình chọn và công bố.

Tại sự kiện, đại diện của hàng không Việt Nam là Bamboo Airways đã được xướng tên vinh danh ở 2 hạng mục giải thưởng danh giá là “Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á” (Best Cabin Crew in Asia) và “Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á” (Most Improved Airline in Asia).

Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways nhận giải thưởng tại lễ trao giải PAX Awards 2022.

Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết: “Giải thưởng PAX Awards 2022 là sự ghi nhận rất quý báu từ khách hàng và các chuyên gia trong nước và quốc tế dành cho nỗ lực phát triển và cải tiến chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways. Chúng tôi sẽ xem đây là sự khích lệ và động lực to lớn để tiếp tục tăng tốc phát triển, nâng cấp hơn nữa chất lượng dịch vụ hàng không định hướng 5 sao mà chúng tôi luôn hướng tới ngay từ những ngày đầu thành lập”.

Tổ chức thường niên xuyên suốt từ năm 2005 đến nay, các giải thưởng trong PAX Awards được tạp chí PAX International tổng hợp dựa kết quả bình chọn trực tuyến của đông đảo độc giả toàn cầu. PAX Awards được công nhận là một trong những giải thưởng hàng không uy tín, ghi nhận chất lượng dịch vụ và tôn vinh nỗ lực phát triển của hãng hàng không cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ hàng không xuất sắc trên thế giới.

Lễ trao giải năm nay tiếp tục được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Trải nghiệm Dịch vụ hành khách với chuỗi các sự kiện thường niên của ngành hàng không toàn cầu, bao gồm Triển lãm sản phẩm và dịch vụ hàng không 2022 (World Travel Catering & Onboard Services Expo – WTCE 2022) và Triển lãm Nội thất máy bay 2022 (Aircraft Interiors Expo – AIX 2022).

Trong lễ trao giải PAX Awards năm trước, nhiều tên tuổi nổi bật của ngành hàng không toàn cầu Qatar Airlines, Air Canada, Emirates Flight Catering… đã được vinh danh tại PAX Awards ở nhiều hạng mục giải thưởng như Dịch vụ suất ăn xuất sắc của Hãng hàng không, Đơn vị cung ứng suất ăn Hàng không của năm, Chương trình Miễn thuế trên máy bay xuất sắc nhất, Trải nghiệm bên trong khoang hành khách ấn tượng nhất và Phòng khách tốt nhất.

Với mong muốn đem đến những trải nghiệm “hơn cả một chuyến bay” trên mọi hành trình cho mọi hành khách, Bamboo Airways luôn nỗ lực đảm bảo sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất. Tính đến nay, hãng bay đã vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách an toàn tuyệt đối, với tỉ lệ đúng giờ trung bình năm cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam, xuyên suốt từ khi Bamboo Airways bắt đầu khai thác cho tới nay.

Tiếp viên Bamboo Aiways ghi điểm bằng nụ cười thân thiện và sự chu đáo, tận tâm

Tỉ lệ hài lòng của khách hàng của hãng luôn ghi nhận ở mức 4,5/5. Hãng đã được các tổ chức và người tiêu dùng trong nước và quốc tế vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá như là Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á, Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất, Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất tại Việt Nam.

Cùng với việc đón nhận giải thưởng hàng không danh giá tại Đức, nối dài những dấu ấn nổi bật của Bamboo Airways tại thị trường trọng điểm này, ngay trong ngày 16/6, Bamboo Airways chính thức khai trương đường bay thẳng thường lệ thứ hai đến Đức, kết nối TP.HCM và Frankfurt (Đức) với tần suất 1 chuyến khứ hồi/tuần.

Với đường bay thẳng này, Bamboo Airways đang cho thấy nỗ lực tăng tốc mở rộng mạng bay quốc tế nói chung và các đường bay kết nối tới các nước châu Âu như Anh, Đức… nói riêng. Hãng đặt mục tiêu mở rộng quy mô mạng bay lên 120 đường, trong đó có 40 đường bay quốc tế ngay trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu di chuyển bùng nổ của hành khách sau dịch

Hình ảnh các “đại sứ bầu trời” của Bamboo Airways cúi chào bằng nụ cười thân thiện, đặt bàn tay lên trái tim và sẵn sàng hỗ trợ mọi hành khách trong suốt hành trình bay đã đem lại những trải nghiệm ấn tượng cho hành khách khi lựa chọn bay cùng hãng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, hãng đã chú trọng đào tạo bài bản đội ngũ chiêu đãi viên theo định hướng chất lượng dịch vụ 5 sao chuẩn quốc tế. Hãng cũng liên tục tổ chức các sự kiện tuyển dụng tiếp viên hàng không xuyên Việt, thu hút đông đảo các ứng viên tiềm năng từ nhiều quốc gia, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao và mang tới cơ hội sử dụng dịch vụ hàng không định hướng 5 sao cho khách hàng.