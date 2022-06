Bài trừ tụ điểm ma túy núp bóng karaoke, vũ trường ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an liên tục bắt giữ nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thực tế cho thấy, những đối tượng này thường tổ chức sử dụng ma túy núp bóng dưới hình thức thuê phòng hát tại các quán karaoke, vũ trường.

Hoàng Văn Cảnh, Nguyễn Đức Phương và Lý Thị Bích Diệp bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tại đây, các đối tượng bật nhạc hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo, chủ yếu là ma túy tổng hợp hoặc thuốc lắc để bay lắc theo tiếng nhạc. Tình trạng này đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát...

Thượng úy Hoàng Văn Dương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Lạng Sơn cho biết, các đối tượng thường xuyên chuẩn bị phương tiện, địa điểm để sử dụng ma túy và rủ rê nhau đến các quán karaoke trên địa bàn để bay lắc. Khi bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, đổ lỗi cho nhau, không thừa nhận việc mang ma túy đến quán karaoke để sử dụng bay lắc cùng với nhau. Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.

Loại ma túy thường được các đối tượng sử dụng là ma túy tổng hợp. Chúng mang lại cho người sử dụng nhiều cảm giác khác nhau, có loại kích thích bạo lực, loại gây ham muốn tình dục, loại gây ảo giác mạnh, nên khi sử dụng họ cảm giác thích đi bay, hò hét, nhảy nhót... do đó các vũ trường, quán bar, karaoke có ánh sáng mờ ảo, sôi động tạo hưng phấn, kích thích cảm giác là lựa chọn số 1.

Loại ma túy thường được các đối tượng sử dụng trong vũ trường, quán bar, quán karaoke là ma túy tổng hợp, kích thích bạo lực, gây ham muốn tình dục, loại gây ảo giác mạnh...

Nhiều đối tượng tổ chức thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ, tụ tập tổ chức sử dụng ma túy và mang theo loa nhỏ để “bay lắc”. Đáng chú ý, một số quán hát để chiều khách đã mua ma túy về, cho nhân viên vào phòng hát cùng sử dụng ma túy với khách...

Đối tượng Hoàng Văn Cảnh và Lý Thị Bích Diệp, bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khai nhận: "Tôi có mua ma túy là kẹo và ke và rủ bạn tôi là Long, Dung, Hiếu đi cùng vào quán của vợ tôi là quán karaoke. Trong quá trình hát tôi có mang ma túy ra để sử dụng và công cụ tôi đã chuẩn bị sẵn.”

“Em là nhân viên của quán karaoke. Em đang trong phòng thì được anh chủ quán gọi lên phòng để “tiếp khách”. Anh Cảnh có bỏ ma túy ra để kẻ, và chia, mời từng người sử dụng, sau đó anh ấy còn đưa cho em viên kẹo để sử dụng để tăng cảm giác kích thích”.

Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, cơ sở lưu trú đang có nhiều diễn biến phức tạp

Để ngăn chặn hành vi sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh phối hợp phòng chống ma túy, kí cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Song song với đó là đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho nhân dân nhằm lên án, ngăn chặn, tố giác, đấu tranh quyết liệt với tình trạng này, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ về hiểm họa, tác hại khi sử dụng ma túy tổng hợp.