Bác tin nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Clip: Hình ảnh một chiếc ô tô đi với tốc độ cao, va chạm giao thông khiến nhiều người xôn xao là vụ bắt cóc trẻ em (Video: Nguyễn Anh Tuấn)

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội vào trưa 8/9. Theo thông tin được chia sẻ, nhóm bắt cóc đi xe ô tô tới khu vực xã Tô Hiệu, sau đó một trong số chúng xuống bế một cháu bé khi đó đang ngồi trên xe máy do người thân chở, rồi bỏ chạy về phía chợ Mui (thôn An Duyên). Nạn nhân trú tại xã Thống Nhất (Thường Tín, Hà Nội). Người dân truy đuổi lái xe ô tô để làm rõ vụ việc.

Thông tin trên gây xôn xao, lo lắng cho các bậc phụ huynh.

Bên cạnh những thông tin cho rằng đây là vụ bắt cóc trẻ em, cũng có thông tin cho hay đây chỉ là vụ va chạm giao thông xong bỏ chạy.

Bên cạnh những lời bàn tán về việc bắt cóc, cũng có những thông tin cho hay, đó chỉ là va chạm giao thông.

Theo camera an ninh của một cây xăng ở thôn An Duyên ghi lại, một chiếc ô tô 4 chỗ đi đường dân sinh hướng về Phú Xuyên phóng với tốc độ cao. Khi đến đoạn ngã tư giao với cống chui, chiếc xe này rẽ về hướng chợ Mui (thôn An Duyên), ngay sau đó là một người đàn ông lái xe với tốc độ cao giống như đang truy đuổi ô tô.

Trả lời VTC News về sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Tô Hiệu bác bỏ thông tin xảy ra vụ bắt cóc ở địa phương.

"Chúng tôi có nghe thông tin xôn xao về vụ bắt cóc nhưng không hề nhận được thông tin trình báo của nạn nhân", vị lãnh đạo chia sẻ.

Người này cho biết thêm cần xử lý nghiêm những người đăng tin không chính thống lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng bác bỏ thông tin vụ bắt cóc trẻ em. "Nếu xảy ra vụ việc trên, chúng tôi đã vào cuộc điều tra làm rõ", vị này cho hay.