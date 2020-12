Bác sĩ vừa cắt u xơ tử cung nặng 0.5kg, vừa mổ đẻ cho sản phụ trong 60 phút

Sáng 7/12, BS CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Sản bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bóc u xơ tử cung, bảo tồn tử cung và phẫu thuật lấy thai cho một sản phụ.

Theo đó, khoảng 0h10 ngày 3/12, sản phụ Huỳnh Thị Kim Th. (40 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy thai kèm u xơ tử cung kích thước lớn.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai cấp cứu. Do vị trí khối u ở mặt trước tử cung nên bác sĩ thực hiện mổ dọc thân tử cung bóc u xơ (kích thước 10x12 cm, nặng 0,5kg), bảo tồn tử cung và tiếp đến phẫu thuật lấy thai cấp cứu.

Sau 60 phút, cuộc giải phẫu diễn ra thành công. Bé trai (nặng 2,5kg) được chuyển đến phòng dưỡng nhi để chăm sóc.

Hiện bệnh nhân có các chỉ số sinh hiệu tốt, bé trai da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt và ra viện ngày 7/12.

TS.BS Lâm Đức Tâm - Phó Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, u xơ tử cung là những khối u lành tính xuất phát từ tế bào cơ tử cung.

U xơ tử cung là khối u vùng chậu thường gặp nhất ở phụ nữ trên 30 tuổi. Vì sự phát triển u xơ liên quan đến nồng độ estrogen trong máu nên kích thước lớn nhất nằm trong độ tuổi sinh sản (chiếm khoảng 2- 10,7% ở phụ nữ mang thai).

Tùy vào vị trí, kích thước, số lượng của u xơ mà sự ảnh hưởng lên thai kì khác nhau. Có thể từ không triệu chứng đến những biến chứng nghiêm trọng.

U xơ tử cung nằm phần thấp làm tăng khả năng ngôi bất thường, mổ lấy thai và băng huyết sau sinh. U xơ tử cung có cuống có thể bị xoắn, hoại tử và xuất huyết.

U xơ tử cung gây ra một số biến chứng như sẩy thai, sinh non, nhau bong non, băng huyết sau sinh thường gặp nếu bánh nhau nằm kế cận hoặc tiếp xúc trực tiếp với u xơ. Bên canh đó, còn có một số biến chứng hiếm gặp như đông máu nội mạch lan tỏa, thai ở cổ tử cung, lộn tử cung, xoay tử cung, xuất huyết nội, biến dạng chi và đầu thai do chèn ép.

Ngược lại, thai nghén cũng ảnh hưởng đến u xơ tử cung như gây ra khó khăn trong chẩn đoán cũng như có thể gây hoại tử và xoắn khối u.