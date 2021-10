Bác sĩ lừa nữ sinh khỏe mạnh lên bàn mổ, ép phải gọi điện vay tiền mới mổ tiếp

(VTC News) -

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 4/10, nữ sinh Lu Moujia đang lướt internet trên điện thoại di động thì một cửa sổ tư vấn trực tuyến của bệnh viện An Khang Hưng An xuất hiện trên màn hình. Tình cờ lúc đó cơ thể Lu đang có chút khó chịu. Sau những câu hỏi đáp về sức khỏe, thiếu nữ vị thành niên này liên tục được yêu cầu đến bệnh viện khám. Lu Moujia đã tìm đến bệnh viện tư nhân này trên đường Bashan Middle. Ở đây, sau 2 lần khám, bác sĩ yêu cầu y tá đưa Lu Moujia vào phòng phẫu thuật để tiếp tục kiểm tra.

Tuy nhiên, bác sĩ ở đó đã mổ cho Lu Moujia. Cô nữ sinh nghĩ rằng mình đang trải qua việc khám sức khỏe định kỳ, không hề biết mình đang được phẫu thuật. Giữa ca mổ, bác sĩ dừng lại yêu cầu cô bé ký tên vào 3 tờ giấy (giấy đồng ý phẫu thuật và 2 tờ hóa đơn). Lúc này, Lu Moujia mới cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đòi rời bàn mổ và gọi điện cho bố mẹ. Bác sĩ ngăn lại, cho biết cô bị chảy máu rất nhiều, tình hình rất nghiêm trọng, vì thế phải nhanh chóng thanh toán tiền để tiếp tục xử lý.

Lu Moujia đưa hết 1.200 nhân dân tệ, nhưng bác sĩ nói không đủ, cô bé gọi điện cho bạn học để vay tiền gấp nhưng không thành công. Vị bác sĩ bèn đề nghị giúp Lu vay tiền qua ứng dụng Huabei trên điện thoại của mình. Biết mình đã vay một số tiền lớn, nữ sinh hoảng hốt gọi điện thông báo cho cha mẹ. Bác sĩ cố gắng kết thúc ca mổ một cách vội vã trước khi cha mẹ cô đến bệnh viện.

Khi tới nơi, phụ huynh của Lu Moujia giận dữ đặt ra hàng loạt câu hỏi với bác sĩ: Con họ đang ở độ tuổi vị thành niên, tại sao không thông báo cho phụ huynh khi thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy, vì sao không yêu cầu bệnh nhân gọi cho cha mẹ, vì sao tự ý đưa cô bé lên bàn mổ rồi lúc đang mổ lại yêu cầu gọi điện vay tiền, vì sao dụ dỗ con họ vay tiền từ Huabei, vì sao văn bản chấp thuận phẫu thuật không được ký trước khi thực hiện và không cần phụ huynh ký tên...?

Đến lúc đọc báo cáo về trường hợp của con, phụ huynh càng giận dữ hơn bởi con họ bị đưa lên bàn mổ để loại bỏ một khối polyp không hề tồn tại (biên bản giám định cho thấy không có khối u nào), khiến cổ tử cung bị tổn thương.

Trước phản ứng của gia đình bệnh nhân, phía bệnh viện chỉ cho biết sẽ xử lý những sai phạm của bác sĩ phẫu thuật bằng cách phạt tiền và đuổi việc, nhưng không đề cập đến vai trò quản lý cũng như trách nhiệm của bệnh viện.

Ngày hôm sau, Lu Moujia được cha mẹ đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền An Cương để khám lại và phát hiện các triệu chứng bệnh lý được nêu trong hồ sơ thăm khám của bệnh viện An Khang Hưng An đều là hư cấu.

Vụ việc được đưa lên internet tạo nên làn sóng phẫn nộ. Chính quyền huyện lập tức tổ chức cuộc họp đặc biệt và thành lập tổ công tác điều tra, xử lý các vấn đề liên quan ở bệnh viện An Khang Hưng An.