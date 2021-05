Bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười và hành trình đi tìm giấc ngủ ngon cho người Việt

(VTC News) -

Công trình nghiên cứu về triệu chứng mất ngủ và sản phẩm “khắc tinh” chứng mất ngủ của bác sĩ Mười đã được dư luận quan tâm và tin dùng bởi hiệu quả đáng kể.

Bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười cùng An thần đan – “khắc tinh” của chứng đau đầu, lo âu, mất ngủ.

Ngày nay, triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ kéo dài đã trở thành “triệu chứng toàn xã hội". Nó khiến chúng ta có cảm giác mệt mỏi, giảm trí nhớ, làm việc mất tập trung, không có cảm giác thoải mái, phải mất nhiều thời gian mới có thể đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức dậy vào buổi đêm, không thể ngủ trở lại sau khi thức giấc, buồn ngủ vào ban ngày nhưng không ngủ được, đau đầu vào buổi sáng.

Mất ngủ kéo dài sẽ làm cơ thể và tinh thần luôn mệt mỏi, lo lắng, tâm lý không ổn định và không kiềm chế được cảm xúc. Thậm chí, mất ngủ có thể dẫn đến là những bệnh lý nghiêm trọng hơn như béo phì, tiểu đường, trầm cảm,... đe dọa tính mạng con người.

Theo đó, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y học cổ truyền, cả sự nghiệp của bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười luôn tâm huyết với từng công trình nghiên cứu với mong muốn mang đến những giấc ngủ ngon cho người bệnh. Đó cũng chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những thông tin về hiệu quả của công trình nghiên cứu cho ra đời các bài thuốc thảo dược để điều trị bệnh lý về giấc ngủ của bác sĩ Mười.

Sau khi nghiên cứu thành công công trình có ích và hiệu quả, bác sĩ Mười luôn đau đáu làm sao để giúp đỡ được nhiều người bệnh gặp chứng đau đầu, mất ngủ trên khắp cả nước. Bác sĩ lại trải qua nhiều đêm không ngủ, trăn trở nghĩ cách mở rộng hình thức và phạm vi thăm khám.

Với suy nghĩ đó, cuối năm 2019 bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười đã ký hợp đồng hợp tác độc quyền với Nhà máy Bigfa nhằm cung cáp các bài thuốc do chính mình nghiên cứu để sản xuất thành thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang tên An Thần Đan đến tay nhiều người tiêu dùng hơn.

“Tất cả những vị thuốc trong An Thần Đan đều được chiết xuất và bào chế theo tiêu chuẩn GMP, có tác dụng bổ ích tâm tỳ, dưỡng huyết an thần, ích khí chấn kinh và an thần định chí. Những vị thuốc thảo dược khiến sự hấp thụ của bệnh nhân dễ dàng hơn, an toàn hơn.

Bài thuốc dựa theo sự gia giảm cổ phương được đúc kết từ thời xa xưa và theo kinh nghiệm của chúng tôi. Trên lâm sàng, chúng tôi điều chỉnh kết hợp thêm các vị thuốc khác nữa để làm tăng tác dụng và giúp bệnh nhân yên tâm khi sử dụng, đảm bảo hiệu quả của giấc ngủ được tốt hơn nữa”, bác sĩ Mười chia sẻ.

An Thần Đan được chiết xuất từ 16 loại thảo dược thiên nhiên quý: Hà thủ ô đỏ chế, Thái tử sâm, Bạch linh, Lạc tiên,…

Đáng nói, điều đặc biệt của sản phẩm An Thần Đan so với các sản phẩm khác chính là các vị thuốc đều được bác sĩ Mười cùng đoàn nghiên cứu sáng chế từ thảo dược thiên nhiên nên rất an toàn và lành tính, không gây ra tác dụng phụ.

“Chúng tôi hỗ trợ điều trị tận gốc theo bệnh và tìm ra nguyên nhân sâu xa của bệnh nên sẽ không bị tái phát như khi dùng thuốc Tây Y. Do đó, với công năng vượt trội trong hỗ trợ điều trị dưỡng tâm an thần, An Thần Đan giúp cho bệnh nhân có một giấc ngủ ngon tự nhiên, ngủ sâu giấc và giúp cải thiện tình trạng căng thẳng thần kinh, mệt mỏi”, bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười nói.

Về cách dùng, bác sĩ Mười cho biết, một số bệnh nhân mới có dấu hiệu rối loạn giấc ngủ thì uống một liều An Thần Đan dự phòng, tương đương khoảng 2 đợt điều trị (7-15 ngày). Với những bệnh nhân đã bị rối loạn giấc ngủ và có triệu chứng mất ngủ nhẹ thì nên dùng phương pháp điều trị 1-2 tháng. Đối với những bệnh nhân mất ngủ từ 4-5 năm, đặc biệt những bệnh nhân mất ngủ trên 10 năm thì cần điều trị trong vòng 6 tháng. Khi sử dụng An Thần Đan trong thời gian dài như vậy, người bệnh mới có thể tạo nên vòng sinh học để giấc ngủ trở lại như bình thường, sau đó sẽ giảm dần và cắt dần lượng thuốc khi bệnh nhân có thể ngủ ngon hoàn toàn tự nhiên.

“Tôi mong muốn tất cả mọi người có thể thay đổi lối sống sinh hoạt hàng ngày của mình và tăng cường tập luyện thể dục thể thao nhằm tránh tình trạng mất ngủ. Nếu chúng ta có những bệnh lý khác ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình thì cũng nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao gây ra và chúng ta phải điều trị triệt để, tận gốc để tránh tình trạng mất ngủ”, bác sĩ Mười chia sẻ thêm.