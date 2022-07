Bác sĩ chỉ cách đơn giản nhất để phát hiện gan có vấn đề, đi khám sớm sẽ cứu bạn

(VTC News) -

Gan là một trong những cơ quan lớn nhất và quan trọng nhất trong cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay, ngày càng nhiều người mắc các bệnh liên quan đến gan, kèm theo đó là tỷ lệ tử vong do bệnh gan cũng tăng lên nhanh chóng. Theo WebMD, tỷ lệ tử vong do xơ gan - một loại bệnh gan - tăng 65% từ năm 1999 đến năm 2016, trong khi tử vong do ung thư gan tăng gấp đôi trong cùng khoảng thời gian này.

Có rất nhiều vấn đề sức khỏe có thể liên quan đến gan của bạn, và rất khó để xác định tình trạng bệnh cụ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có một triệu chứng phổ biến nhiều người gặp khi mắc các bệnh về gan, liên quan đến thói quen ăn uống hàng ngày.

Các chuyên gia cho biết, ăn uống đầy đủ là một yếu tố quan trọng để giúp bản thân khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, việc ăn uống cũng là một cách giám sát những gì đang diễn ra trong cơ thể.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 40 - 50, sự thay đổi khẩu vị trong khi ăn có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang bước vào thời kỳ mãn kinh. Trong khi đó, đối với tất cả mọi người, cảm giác có vị kim loại trong miệng khi ăn có thể là một dấu hiệu cảnh báo bạn đang phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Bạn cũng có thể gặp một số vấn đề sau khi ăn uống, ví dụ như ngộ độc, dị ứng thực phẩm... sau khi ăn một số thực phẩm nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên thấy chán ăn, bạn có thể đang mắc các bệnh về gan.

Theo bác sĩ Dimitar Marinov, chuyên gia về dinh dưỡng và ăn kiêng, chán ăn là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của sức khỏe gan kém hoặc tổn thương gan. Theo Medical News Today, kém ăn là một triệu chứng phổ biến ở một số loại bệnh gan khác nhau, bao gồm viêm gan, ung thư gan, bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu, xơ gan và suy gan.

"Biến chứng gan phổ biến nhất có thể xảy ra là viêm gan, một bệnh nhiễm trùng khiến gan không thể thực hiện công việc của nó. Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ có những biểu hiện như chán ăn, buồn nôn và vàng da. Mặt khác, chán ăn có thể không phải là một triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu hoặc xơ gan cho đến khi bệnh tiến triển ở giai đoạn sau.

Gan đóng một vai trò quan trọng trong hệ tiêu hóa bằng cách thực hiện nhiều chức năng khác nhau, theo các chuyên gia tại Johns Hopkins Medicine.

Gan sản xuất hai chất quan trọng: mật - biến chất béo thành năng lượng và albumin - giúp vận chuyển hormone, thuốc và axit béo qua cơ thể. Nó cũng loại bỏ bilirubin - chất có thể gây vàng da ở mức độ cao và giúp loại bỏ các chất độc hại như rượu hoặc thuốc khỏi cơ thể. Gan cũng có vai trò giữ duy trì đường huyết ổn định bằng cách cung cấp glucose vào máu khi cần thiết và loại bỏ khi có quá nhiều.

Gan có chức năng chuyển hóa hầu hết các loại thực phẩm và thuốc mà chúng ta ăn vào. Gan không hoạt động bình thường có thể dẫn đến tích tụ nhiều chất độc khác nhau hoặc thức ăn được tiêu hóa không đúng cách trong máu, dẫn đến cảm giác ốm yếu hoặc chán ăn. Đó là lý do vì sao chán ăn có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Tuy nhiên, không phải tất cả những ai đang gặp vấn đề về ăn uống đều mắc bệnh gan. Chán ăn có thể do nhiều lý do, bao gồm các vấn đề sức khỏe có thể kiểm soát được như căng thẳng hoặc trầm cảm. Chứng kém ăn cũng có thể liên quan đến nhiều loại thuốc và bệnh nhiễm trùng.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với gan, bạn sẽ có nhiều triệu chứng hơn kèm theo chán ăn. Theo Medical News Today, các dấu hiệu phổ biến khác của bệnh gan bao gồm sốt, mệt mỏi hoặc suy nhược, vàng da và mắt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, buồn nôn và nôn, đau dưới xương sườn bên phải.

Nhưng dù nguyên nhân có thể là gì, nếu bạn đang gặp những sự thay đổi liên quan đến ăn uống, bạn nên nói chuyện với bác sĩ để được tư vấn và tìm cách giải quyết.