Bắc Ninh: Xử phạt gần 1.300 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy

(VTC News) -

Qua kiểm tra, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 1.262 hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 22,1 tỷ đồng; tham mưu chính quyền các cấp ban hành 327 văn bản kiến nghị, tạm đình chỉ hoạt động 290 cơ sở, đình chỉ hoạt động 43 cơ sở…

Theo thống kê, toàn tỉnh có 25.824 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó, 1.800 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; 4.546 cơ sở do cơ quan Công an quản lý và 21.278 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Kiểm tra các quy định đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc kế hoạch thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), đảm bảo hoàn thành việc kiểm tra đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC;

Công khai danh sách các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng các cơ sở hoạt động chui; tăng cường tuyên truyền kết hợp kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc duy trì các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH…