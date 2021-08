Bắc Ninh thiết lập chốt kiểm soát COVID-19 tại tất cả các đường vào tỉnh

(VTC News) -

Từ hôm nay (2/8), tỉnh Bắc Ninh thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các lỗi rẽ vào tỉnh. Thành phần tham gia tại một điểm chốt kiểm soát bao gồm lực lượng công an, quân đội; riêng thành phố Bắc Ninh có thêm lực lượng quản lý thị trường do cán bộ công an làm tổ trưởng.

Lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố Bắc Ninh.

Tại các điểm chốt, lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát 100% người đi từ vùng có dịch vào tỉnh Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử).

Đối với các trường hợp đi từ vùng dịch theo thông báo của ngành y tế, chốt kiểm soát kiên quyết không cho vào địa bàn tỉnh, nếu vào cần phải thực hiện cách ly theo quy định.

Trước đó, thành phố Bắc Ninh cũng thành lập 5 chốt chặn liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh từ 18h ngày 1/8.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 24/7 đến nay, tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trong các đợt dịch trước đó, Bắc Ninh ghi nhận tổng số 1.723 ca mắc COVID-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố). Toàn tỉnh đã đã tiêm được hơn 279.000 liều vaccine phòng COVID-19.