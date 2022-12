Bắc Ninh: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, cảnh quan trường học

(VTC News) -

Thực hiện chương trình công tác năm học 2022 - 2023, tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, xây dựng cảnh quan sư phạm, chăm sóc sức khỏe học đường, trọng tâm là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học.

Theo đó, công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, đảm bảo an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe học đường là nội dung đang được toàn xã hội quan tâm nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho trẻ em, học sinh.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận những nỗ lực của Phòng GD&ĐT huyện Thuận Thành và các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tổ chức bán trú, xây dựng cảnh quan, vệ sinh trường lớp.

Trong bối cảnh phát triển chung của huyện Thuận Thành, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo chính quyền các cấp các giải pháp đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp, xây mới trường lớp, cải thiện cảnh quan môi trường trường học.

Ông Sơn nhấn mạnh, Phòng GD&ĐT cần chủ động phối hợp với Ban An toàn thực phẩm thường xuyên kiểm tra công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm đối với nhân viên nấu ăn, cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên Tổ giám sát an toàn thực phẩm trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em, học sinh.

Kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho giáo viên, trẻ em, học sinh; tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, xây dựng cảnh quan sư phạm, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, đảm bảo trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị trường học; tăng cường công tác xây dựng cảnh quan, vệ sinh trường lớp, đặc biệt khu vệ sinh, trang bị vòi nước, xà phòng, nước rửa tay, nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học, hoạt động vui chơi, sinh hoạt của trẻ em, học sinh; có phương án sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, khắc phục kịp thời cơ sở vật chất, các thiết bị vệ sinh, thiết bị dạy học, đồ chơi đã cũ, kém chất lượng, có nguy cơ xảy ra tai nạn đối với cán bộ, giáo viên và trẻ em, học sinh.