Bắc Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh sinh năm 1978

(VTC News) -

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, thay Đại tá Phạm Thế Tùng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị Đại tá Bùi Duy Hưng khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó.

"Trước mắt, với cương vị Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Duy Hưng cần phối hợp tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình an ninh trong công nhân, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đình công, lãn công và các tình huống đột xuất, bất ngờ khác; đồng thời sớm hoàn thành theo tiến độ các dự án Quốc gia về dân cư, dự án cấp thẻ căn cước công dân, công tác phòng chống dịch COVID-19…", Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Duy Hưng (bên phải) làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Duy Hưng cam kết sẽ đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Công an, Tỉnh ủy Bắc Ninh giao phó.

Đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978, quê tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Công an Nhân dân.