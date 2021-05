Bắc Ninh: 13 con bạc tụ tập sát phạt bất chấp đại dịch COVID-19

(VTC News) -

Chiều 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, rạng sáng 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Tiên Du bắt quả tang 13 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Quang Thích (25 tuổi, ở thôn Lũng Sơn, Thị trấn Lim, huyện Tiên Du).

13 con bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 79 triệu đồng, 13 chiếc điện thoại và một số dụng cụ liên quan việc đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các con bạc khai nhận Nguyễn Quang Thích và Nguyễn Hữu Ngự (35 tuổi, cùng ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du) rủ nhau tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Trong đó, Thích trực tiếp xóc cái, Ngự có nhiệm vụ thu tiền hồ. Mỗi con bạc muốn vào chơi phải nộp tiền hồ từ 200 đến 500 nghìn đồng.

Tang vật phục vụ cho 13 con bạc sát phạt nhau.

Điều đáng nói, trong khi Bắc Ninh đang dồn sức phòng chống dịch COVID-19, cấm tụ tập đông người thì những kẻ này vẫn ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh và hoàn thiện hồ sơ, phân loại con bạc để xử lý.