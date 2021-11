Bạc Liêu: Khởi tố chủ cơ sở mỹ phẩm 'vi phạm quy định về an toàn nơi đông người'

(VTC News) -

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi, chủ Công ty mỹ phẩm Đông Anh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”.

Công an khám xét chỗ ở của Như cuối tháng 9/2021.

Theo Cơ quan CSĐT, quá trình điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ cho thấy Nguyễn Huỳnh Như có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Qua truy vết, thời điểm tháng 7 và tháng 8/2021, khi dịch bùng phát, Như đã đi nhiều nơi để hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho bà con các vùng dịch gặp khó khăn. Cụ thể, ngày 10/7, Huỳnh Như hoạt động từ thiện ở khoa 9A Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP.HCM. Ngày 19/8 - 25/8, Như đi trao tặng gạo cho người dân TP Bạc Liêu, Bình Dương và TP.HCM.

Sau khi TP Bạc Liêu ban hành Quyết định áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Như trở về nhà cũng là trụ sở hoạt động của Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Thời điểm này, do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 nên Như đã đồng ý cho 8 nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty được ở lại sinh hoạt cùng gia đình.

Ngày 9/9, Như đi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh xá Công an (74 Lê Duẩn, phường 1, TP Bạc Liêu). Sau khi trở về nhà, Như thấy mình bị sốt nên đã test nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình lập tức gọi điện tới phường và thực hiện đúng theo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thông tin ban đầu về việc Như là F2 nhưng lại đi nhiều nơi khiến lây lan dịch bệnh là chưa chính xác. Nguyễn Huỳnh Như được xác định là F0 không rõ nguồn lây.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu đã xác định có 7 F0, gồm mẹ, con gái, chồng Như và 4 nhân viên của Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Đến thời điểm hiện tại, các ca F0 liên quan chuỗi lây nhiễm này đã khỏi bệnh.