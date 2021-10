Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam trưởng phòng công ty tài chính lây lan COVID-19

(VTC News) -

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) ra Quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Ngọc An (sinh năm 1991) về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”. Bị can Phan Ngọc An cũng bị tạm giam thời hạn 4 tháng.

An là trưởng phòng giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (phường 7, TP Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT tra Công an TP Bạc Liêu quyết định khởi tố vụ án liên quan đến ổ dịch lây lan từ nhân viên Cổ phần kinh doanh F88. Liên quan đến ổ dịch này, ngành y tế ghi nhận 18 ca mắc COVID-19. Số F1 liên quan là 223 trường hợp.

Công an xác định An thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh.