Bắc Kinh cáo buộc đặc vụ Australia đột kích nhà báo Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các đặc vụ Australia đã khám xét nhà và thu giữ máy tính của 4 nhà báo Trung Quốc tại Australia trong bối cảnh quan hệ căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Canberra mở rộng sang lĩnh vực truyền thông.

Chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố vụ nhà báo Australia Cheng Lei bị bắt giữ vì nghi ngờ "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc" hôm 8/9, một số tờ báo nhà nước của Trung Quốc đã công bố báo cáo về việc các nhà báo Trung Quốc ở Australia bị đối xử bất công.

Theo tờ Tân Hoa xã, các đặc vụ Australia đã khám xét nhà của các phóng viên Trung Quốc từ hôm 26/6. Các nhà báo cho biết họ đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ và bị tịch thu máy tính, điện thoại, USB cùng những bài viết của mình. Không chỉ vậy, họ còn bị yêu cầu giữ bí mật mà “không hề được cung cấp bất kỳ lý do hoặc bằng chứng thích hợp nào cho việc này”.

Nhà báo Australia Cheng Lei đã bị giam giữ tại Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn CNS cho biết Australia đã kết luận các phóng viên này không tham gia vào những hoạt động không phù hợp với vai trò của họ. Báo cáo tiếp tục khẳng định các nhà báo Trung Quốc “luôn tôn trọng luật pháp địa phương và tuân thủ đạo đức báo chí về công bằng, sự thật và chính xác”.

“Các nhà báo đã phải đối mặt với nhiều mức cảnh cáo, và họ vẫn còn sợ hãi về những gì đã xảy ra,” báo cáo về vụ việc viết. “Họ không hiểu được lý do tại sao Australia, quốc gia luôn ủng hộ tự do báo chí và pháp quyền, lại đối xử với các nhà báo nước ngoài làm việc trong sạch theo cách này”.

Bộ Ngoại giao Australia vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.

Trước đó, ở Australia đã có báo cáo rằng nhà lập pháp Shaoquett Moselmane ở New South Wales và nhân viên của ông cũng bị khám xét hôm 26/6 trong một cuộc điều tra an ninh quốc gia do cáo buộc từ phía Trung Quốc. Hiện chưa rõ liệu có liên hệ nào giữa các cuộc khám xét nhà của các nhà báo Trung Quốc và cuộc điều tra liên quan đến Moselmane hay không.

Australia và Trung Quốc đều đã xác nhận việc giam giữ Cheng - một nhân viên của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN - hôm 14/8. Bắc Kinh hôm 8/9 cho biết họ đã thực hiện "các biện pháp bắt buộc" đối với cô Cheng vì lý do an ninh quốc gia.