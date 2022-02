(VTC News) -

Tối 26/2, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ án khiến 2 người chết tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới. Theo nguồn tin từ công an, khoảng 16h cùng ngày, ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1960) đã dùng súng tự chế bắn con dâu là Lự Thị X. (SN 1995), cùng trú tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới), khiến chị X. tử vong. Sau đó, ông Thắng dùng súng tự sát.