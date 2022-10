Bắc Giang: Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn bị bắt

(VTC News) -

Chiều 19/10, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xác nhận, đơn vị đã nhận được thông báo của Cục Điều tra hình sự, Viện KSND Tối cao và Công an tỉnh Bắc Giang về việc bắt giữ ông Vi Đức Ninh (SN 1975), Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ông Vi Đức Ninh, Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn bị bắt để điều tra hành vi "nhận hối lộ". (Ảnh: Viện kiểm sát Bắc Giang).

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng khởi tố 1 bị can nguyên là cán bộ công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an về hành vi "môi giới hối lộ".

Ông Ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan vụ án ma túy mà Viện KSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra.

Sau khi bắt khẩn cấp ông Vi Đức Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao để điều tra theo thẩm quyền.