Bắc Giang: Nghi bị 'nhìn đểu', nam thanh niên dùng cốc ném vỡ đầu đối phương

(VTC News) -

Ngày 2/6, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của ông G.V.B. (SN 1965, trú xã Việt Tiến, huyện Việt Yên) về việc con trai ông là G.V.T. (SN 1991) bị một nam thanh niên sử dụng cốc thủy tinh ném, gây thương tích vùng đầu.

Qua xác minh, cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa).

Nguyễn Văn Thành tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo nhà chức trách, ngày 15/4, anh T. cùng bạn đi uống cafe tại TDP số 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Thời điểm này, Thành cũng đang ngồi tại tầng 2 của quán. Cho rằng T. "nhìn đểu" mình nên Thành đã sử dụng chiếc cốc bằng thủy tinh trên bàn ném trúng đầu anh T.

Anh T. bị thương, chảy máu, phải bỏ chạy đến Trung tâm y tế huyện Việt Yên để điều trị. Thương tích do Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận là 3%.

Trước đó, vào năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thành và đồng bọn về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau khi kết thúc điều tra, người bị hại đã rút đơn và xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Thành. Thành bị xử phạt hành chính về hành vi "Xâm phạm sức khỏe của người khác".

Viên Minh