Bắc Giang: Mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ bầu 4 tháng

(VTC News) -

Trưa 14/8, lãnh đạo Công an xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý. Hung thủ ra tay giết người và nạn nhân là người vợ.

Nguyễn Văn Thảo và nạn nhân trong ngày cưới ( Ảnh Báo Bắc Giang).

Người chồng là Nguyễn Văn Thảo (SN 1987) và vợ Nguyễn Thị Xuân (SN 1999). Thảo dùng dao nhọn đâm chết vợ do có mâu thuẫn. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang mang thai 4 tháng.

Thảo đã đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú. Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Cơ quan công an đang lấy lời khai đối với Thảo và những người có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi trong người nên Thảo bảo vợ nghỉ làm ở nhà. Tuy nhiên, chị Xuân không đồng ý nên dẫn tới hai bên to tiếng và Thảo đã xuống tay sát hại nạn nhân.