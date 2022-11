Bắc Giang: Làm giả hồ sơ, nguyên Chủ tịch thị trấn Bích Động bị khởi tố

(VTC News) -

Tối 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng (TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Quang, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Dương Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng (TP Hà Nội). (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang ra thông báo mời thầu công khai trên hệ thống đấu thầu quốc gia với gói thầu “Xây dựng mới, chăm sóc đường băng xanh cản lửa” thuộc dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang”. Dự toán gói thầu là 3,8 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều kiện tham gia đấu thầu là phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn công việc với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong thời gian 3 năm gần nhất; các hợp đồng mà nhà thầu thực hiện có tổng giá trị là 5 tỷ đồng.

Do không đủ điều kiện nêu trên nên Dương Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển thương mại quốc tế Khải Hồng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ.

Trong đó thể hiện, năm 2020, Công ty đã thi công xây dựng công trình "Cải tạo nâng cấp kênh chính do UBND thị trấn Bích Động làm chủ đầu tư". Trên thực tế, UBND thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên không được phân bổ kinh phí thực hiện công trình này.

Để hợp thức hóa, Dương Thị Nga nhờ Nguyễn Xuân Quang (thời điểm này là Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động) ký, xác nhận khống vào các tài liệu có trong hồ sơ để Công ty đủ điều kiện tham dự và trúng gói thầu nói trên.

Căn cứ lời khai, tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 22/11, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật.