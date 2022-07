Bắc Giang: Kích cầu hoạt động thương mại với chuỗi sự kiện phố đi bộ Intermix

(VTC News) -

Trong hơn 2 năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao thương, mua sắm, tiêu dùng, giải trí… tại Bắc Giang và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi dịch được kiểm soát, Sở Công Thương và các ngành liên quan của tỉnh phối hợp nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại địa phương nỗ lực hỗ trợ khôi phục các hoạt động kích cầu để tăng doanh số hàng hoá, dịch vụ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc điều chỉnh cơ cấu nguồn hàng, thực hiện khuyến mại, giảm giá, tăng cường bán hàng trực tuyến để thích nghi với xu thế kinh doanh hiện đại, thời gian qua, Bắc Giang còn ghi dấu ấn bởi hàng loạt chuỗi sự kiện tại phố đi bộ Intermix – phố đi bộ quốc tế đầu tiên tại Bắc Giang.

Hội chợ thương mại và kích cầu tiêu dung được tổ chức tại Phố đi bộ Intermix Bắc thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kích cầu thương mại, trong tháng 05 vừa qua, người dân Bắc Giang và các khu vực lân cận đã được trải nghiệm chương trình “Hội chợ thương mại và kích cầu tiêu dùng Bắc Giang 2022”.

Tiếp theo, các sự kiện trong chuỗi chương trình Đại nhạc hội được tổ chức trong 3 tháng liên tiếp, từ tháng 5/2022 và dự kiến đến hết tháng 7/2022, ngay tại đại lộ trung tâm phố đi bộ Intermix dài hơn 2km, rộng 70m.

Được biết, các chương trình trong chuỗi sự kiện này mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí và có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như ca sĩ Duy Khoa; ca sĩ Dương Thuận The Voice; ca sĩ Vân Lii (The Voice); nhóm nhạc Only5; …

Chuỗi sự kiện “City of Stars” tại phố đi bộ quốc tế Bắc Giang là điểm đến quen thuộc của giới trẻ Bắc Giang vào mỗi dịp cuối tuần.

Với quy mô tổ chức lớn, các hoạt động chất lượng, phong phú tại phố đi bộ Intermix đã nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động kích cầu thương mại hấp dẫn trong năm 2022, thu hút hàng ngàn người dân tại Bắc Giang và các khu vực lân cận, từ đó, góp phần kích thích tiềm năng kinh doanh, tạo điểm đến mới cho hoạt động mua sắm – vui chơi – giải trí, lễ hội sầm uất nhất Bắc Giang.

Mặt khác, hiện nay, tại phố đi bộ, các bất động sản đang được xây dựng và hoàn thiện hàng loạt chắc chắn sẽ tạo nên điểm nhấn thương mại cho khu vực.

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Dũng, chủ một nhà hàng kinh doanh dịch vụ đồ uống tại phố đi bộ Intermix cho biết: “So với cùng thời điểm năm ngoái, hiện tại lượng người tiêu dùng và khách du lịch đã tăng, tình hình kinh doanh khả quan hơn.

Đặc biệt, trong 3 tháng qua, những hoạt động kích cầu tại phố đi bộ Bắc Giang đã giúp lượng người đổ xô về địa điểm này. Tình trạng kinh doanh của tôi cũng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt có những hôm không còn hàng mà bán”.

Còn theo chị Ngọc (TP. Bắc Ninh), nhà chị cách khu phố đi bộ Intermix Bắc Giang khoảng hơn 25km, nhưng chị buôn bán ở khu vực này đã hơn 5 năm, những ngày qua, hoạt động tại phố đi bộ Intermix đã giúp gia đình chị thu về doanh thu gấp 2 đến 3 lần so với Quý I/2022.

HP Intermix Bắc Giang nằm trên trục đại lộ dài hơn 2 km hiếm hoi được quy hoạch trở thành phố đi bộ đẳng cấp quốc tế tại Bắc Giang. Đây cũng là địa điểm tổ chức chương trình Đại nhạc hội.

Được biết, chuỗi sự kiện Đại nhạc hội tại phố đi bộ quốc tế Intermix Bắc Giang đang tiếp tục diễn ra vào các tối cuối tuần, thu hút nhiều khách hàng đến trải nghiệm, cũng như cảm nhận về tiềm năng sinh lời khi sản phẩm đi vào vận hành chính thức.

Với sức hút ở thời điểm hiện tại, cộng hưởng cùng những chính sách kích cầu hoạt động thương mại, phố đi bộ Intermix Bắc Giang sẽ là điểm đến giải trí, lễ hội sống động của toàn tỉnh Bắc Giang trong tương lai.