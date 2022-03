Bắc Giang: Khởi tố hai bố con chém người vì mâu thuẫn tình, tiền

(VTC News) -

Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Giang chiều 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với hai cha con Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1959), Nguyễn Vũ Hiệp (sinh năm 1986) ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang về tội Giết người.

Nguyễn Văn Hoàn và con trai Nguyễn Văn Hiệp bị khởi tố tội Giết người.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Hoàn khai nhận, trước đây ông ta đấu thầu khu tập thể cũ ở số 4 đường Xương Giang (TP Bắc Giang) rồi xây dựng nhà trọ và cho thuê. Năm 2017, chị H. đến thuê trọ. Từ tháng 8/2020, giữa hai người phát sinh tình cảm; chị H được ông Hoàn cho vay tiền, ở trọ miễn phí.

Ít lâu sau, ông Hoàn phát hiện chị H. có người yêu là anh Lương Văn Quyền (sinh năm 1986) ở thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nên đến đòi tiền và đuổi chị H. đi nơi khác. Hai bên cự cãi, mâu thuẫn lâu ngày.

Tối 6/3, ông Hoàn đến nhà trọ, gặp chị H.. Hai người cãi nhau. Anh Quyền cũng có ý thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại, con trai ông Hoàn là Nguyễn Vũ Hiệp tức giận lao vào đuổi chém.

Sau khi cùng bạn gái chạy vào nhà, Quyền cũng lấy dao đuổi chém Hiệp. Thấy vậy, ông Hoàn cũng ra xe lấy dao xông tới. Thấy anh Quyền bỏ chạy ra sân, hai bố con Hiệp tiếp tục đuổi theo. Sau đó cả anh Quyền và Hiệp đều bị thương nặng.

Rạng sáng 7/3, lực lượng công an vận động Nguyễn Văn Hoàn ra đầu thú, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Hiệp về hành vi Giết người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai cha con Hoàn và đang mở rộng điều tra.

Hiện anh Quyền được điều trị tại nhà, còn Hiệp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.