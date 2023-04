Bắc Giang: Khởi tố 4 người nhận hối lộ để nghiệm thu xe cải tạo sai quy định

(VTC News) -

Chiều 21/4, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Nhận hối lộ".

Bốn đối tượng gồm: Hoàng Thế Hanh (SN 1976), nguyên Trưởng phòng, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang; Chu Văn Khang (SN 1961), nguyên Giám đốc; Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986) và Hà Anh Đức (SN 1979), nguyên Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 98-01S.

Đây là kết quả sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang (Trung tâm đăng kiểm 98-01S).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định các bị can trên đã có hành vi nhận tiền trong quá trình thực hiện nghiệm thu xe cải tạo không đúng quy định.

Trước đó, ngày 26/3/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Quý (SN 1986), là Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang về tội Đưa hối lộ.

Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Hoàng Văn Quý (đứng ngoài cùng bên phải). (Ảnh Công an Bắc Giang).

Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Hoàng Văn Quý đã có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện có xe cải tạo để lập khống hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới.

Sau khi hồ sơ thiết kế được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang thẩm định, cấp Giấy chứng nhận thiết kế, Hoàng Văn Quý đã liên hệ và chi tiền cho đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang (Trung tâm đăng kiểm 98-01S) để thực hiện việc nghiệm thu xe cải tạo không đúng quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Chương