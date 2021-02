Bắc Giang cấp tốc tăng cường chốt chặn các đường mòn, lối mở sang Hải Dương

(VTC News) -

Ông Dương Công Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lục Nam cho biết, huyện Lục Nam có hai xã Đan Hội và Cẩm Lý nằm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, nơi đang có nhiều người mắc COVID-19.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huyện ủy, UBND huyện Lục Nam kịp thời chỉ đạo các xã tăng cường chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở sang tỉnh Hải Dương.

Trong đó, xã Cẩm Lý có 3 chốt chặn tuyến đường mòn sang xã Bắc An, TP Chí Linh (Hải Dương); xã Đan Hội có 3 chốt chặn tuyến đường mòn sang xã Lê Lợi, TP Chí Linh (Hải Dương). Mỗi chốt có 4 người do cán bộ, chiến sĩ công an chính quy làm chốt trưởng, chia làm 2 ca trực 24/24 giờ. Mặt khác, Công an huyện tăng cường lực lượng cho các xã để tổ chức tuần tra, kiểm soát người ra vào địa bàn.

Bắc Giang tăng cường chốt chặn các đường mòn, lối mở tiếp giáp tỉnh Hải Dương

Bên cạnh tăng cường chốt chặn các đường mòn, lối mở, cấp ủy, chính quyền các xã Đan Hội và Cẩm Lý cũng tích cực tuyên truyền người dân cùng tham gia kiểm soát người lạ ra vào địa bàn; vận động người thân từ Hải Dương không trở về trong thời gian này nhằm phòng, chống lây lan dịch trong cộng đồng.