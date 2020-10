Bắc Giang: Bắt nhóm đối tượng lạm dụng chiếm đoạt 60 tấn than cám trên sông

Tối 9/10, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng CSGT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức triển khai kế hoạch triệt phá ổ nhóm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ hàng chục tấn than cám trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 9/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt xuất quân kiểm tra, khống chế và bắt quả tang 1 tàu đẩy BKS: HN-1809 và 4 sà lan chở than cám gồm: HN-1807, HN-1808, HN-1810, HN-1811; cùng 1 tàu tự hành có lắp máy xúc BKS BN-0384 đang có hành vi múc than từ các khoang sà lan chở than cám sang tàu tự hành BKS BN-1168.

Tàu tự hành có lắp máy xúc BKS BN-0384 đang có hành vi múc than từ các khoang sà lan chở than cám.

Lực lượng chức năng sau đó tạm giữ 11 đối tượng có liên quan.

Qua kiểm tra trên các phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một số lượng lớn tài liệu liên quan đến việc mua bán than cám, các kẹp chì đã bị cắt phá.

Điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận chiếc tàu đẩy và 4 sà lan là của Công ty CP ĐT TM và VT SH thực hiện hợp đồng chở than cám cho Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin đến khách hàng là Công ty CP phân đạm và hóa chất HB với tổng lượng hàng gần 2.351 tấn than cám.

Lợi dụng việc được chủ phương tiện giao chở hàng, thuyền trưởng V.V.C. thỏa thuận móc nối với Nguyễn V.T. (trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để bán lại than cám cho T.

Khoảng 11h ngày 7/10 sau khi nhận hàng xong tại Cửa Ông Cẩm Phả, Quảng Ninh, V.V.C. điều khiển phương tiện theo đường thủy vào nội địa.

Đến khoảng 15h ngày 9/10, khi đến khu vực sông Thương thuộc địa phận thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, C. cho sà lan neo đậu và chỉ đạo các thuyền viên tháo kẹp chì, mở bạt, bơm nước và chờ tàu tự hành có gắn cẩu, tàu tự hành chở hàng của T. đến lấy hàng.

Đến 18h30 cùng ngày, tàu tự hành BN-0384 và tàu BN-1168 của T. đến cập mạn và áp sát vào các sà lan chở than của C., để tàu BN-0384 múc than cám từ các sà lan của C sang tàu BN-1168.

Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đã múc được khoảng 60 tấn than cám.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.