Bắc Giang: Bắt giữ nam thanh niên 19 tuổi chém người gây thương tích

(VTC News) -

Ngày 30/5, theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa vừa ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Phong (SN 2004, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tối 5/5, tại khu vực ngã 7 thuộc tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, do mâu thuẫn cá nhân, Phong đã dùng dao nhọn và dao quắm chém N.T.Q. (SN 2005, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Hậu quả, anh Q. bị thương bàn tay, phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Phong bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Thế Phong tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Theo nhà chức trách, Phong không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mang theo hung khí ra đường gây mất an ninh trật tự.

Tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Thế Phong đang thuộc diện có quyết định truy tìm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” và Công an huyện Tân Yên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án đang được công an huyện Hiệp Hoà tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viên Minh