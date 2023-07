Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ gần sáng 18-21/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ 22-25/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to trong khoảng thời gian từ 19-23/7.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trước khi đón mưa diện rộng, trong hai ngày 16-17/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Từ 18/7, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng dịu dần.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hôm nay (16/7), Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và đêm có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 10/2023, trên Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 8/2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8-10/2023 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa từ tháng 8-9/2023 tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến thấp hơn 5-10%, vùng trung du ở mức xấp xỉ, đồng bằng và ven biển cao hơn khoảng 5-15% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung Bộ tổng lượng mưa tháng 8/2023 cao hơn khoảng 5-20%, tháng 9/2023 ở mức xấp xỉ, tháng 10/2023 thấp hơn từ 10-25%, trong đó Nam Trung Bộ thấp hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 8/2023 phổ biến cao hơn khoảng 5-20%, tháng 9/2023 cao hơn khoảng 5-15%, tháng 10 ở mức thấp hơn khoảng 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Nguyễn Huệ