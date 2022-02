Bắc Bộ trải qua đợt rét hiếm gặp, là 1 trong 6 đợt có nhiệt độ thấp nhất 40 năm

(VTC News) -

Thông tin về đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở Bắc Bộ những ngày qua, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, thông thường tháng 2 vẫn là 1 trong 3 tháng chính của mùa Đông ở miền Bắc nên xảy ra rét đậm, rét hại là điều bình thường.

"Tuy nhiên, nền nhiệt những ngày cuối tháng 2 năm nay thấp như vậy là điều khá hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Theo thống kê trong 40 năm qua, thời điểm cuối tháng 2 năm nay là 1 trong 6 năm có nền nhiệt độ trung bình thấp nhất”, ông Lâm nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, nguyên nhân gây ra đợt rét này là do đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống nước ta vào đêm 18/2, sau đó liên tục được bổ sung trong ngày 19 và 20/2. Trên độ cao 3.000-5.000m, một rãnh thấp trong đới gió Tây lại dịch chuyển sang và gây ra những cơn mưa rào. Mưa kèm gió từ hai hình thế này khiến nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trở thành đợt rét nhất mùa Đông năm nay.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (21/2), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C; phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến ngày 22/2.