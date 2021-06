(VTC News) -

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ nhiều nơi cao trên 40 độ C.

"Từ đêm ngày 3 sang ngày 4/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa to sẽ khiến nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần", ông Năng cho biết.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng gay gắt hiện nay là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn mạnh.

Số liệu thực đo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội những ngày qua phổ biến 39-40 độ C.

“Đây nhiều khả năng sẽ là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021 ở Bắc Bộ”, ông Năng cho biết.

Theo ông Năng, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời kỳ vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng Phơn sẽ là điều kiện gây ra các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt cao điểm ở miền Bắc. Do vậy trong thời gian tới sẽ còn xảy ra nhiều ngày nắng nóng.

Ông Năng lưu ý, khi nắng nóng kéo dài, người dân cũng cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ.

“Người dân khi ra ngoài cần chú ý, nếu phải thực hiện các công việc hay hoạt động ngoài trời, cần thực hiện các biện pháp an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; nên uống nhiều nước. Giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc phải có các biện pháp chống nắng như mặc đồ bảo hộ thoáng mát, bôi kém chống nắng”, ông Năng nói.

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong tháng 6, nền nhiệt ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C.

Dự báo tháng 6 ở Bắc Bộ và Trung bộ sẽ còn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, vùng núi phía Tây của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đạt mức 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.