Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh mạnh

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, khoảng đêm 22 và ngày 23/3, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh mạnh gây mưa rào và dông rải rác.

Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Khu vực đồng bằng có mưa và nhiệt giảm rõ rệt trong 23/3. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ giảm xuống còn 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào ngày 26/3 và 31/3.

Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mạnh gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm mạnh.

Trước khi thời tiết chuyển mưa lạnh thì từ nay đến 22/3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C, còn lại nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.