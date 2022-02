Bắc Bộ sắp đón đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa

(VTC News) -

"Rất có thể đây sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu, rất mạnh. Trung du và đồng bằng có thể dưới 10 độ C, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá", Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể; Triển khai biện pháp che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản.

Trước đó, thông tin về tình hình thời tiết sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, đến khoảng ngày 19/2, Bắc Bộ sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc mạnh gây ra tình trạng mưa rét.

Theo ông Hưởng, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc còn tiếp diễn đến hết tháng 2, đầu tháng 3.

Ông Hưởng cũng cho biết, theo đánh của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đầu tháng 2 đến hiện tại, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C.

"Trong những ngày còn lại, do không khí lạnh liên tục tăng cường với cường độ tương đối mạnh nên dự báo nhiệt độ trung bình của Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1,5 độ C", ông Hưởng cho hay.